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Haberler Gündem Abdurrahim Albayrak torun acısıyla yıkıldı

Abdurrahim Albayrak torun acısıyla yıkıldı

21.11.2022

Abdurrahim Albayrak torun acısıyla yıkıldı

Galatasaray'ın eski yöneticisi iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, düşen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Düşen gencin Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı olduğu öğrenildi.

Talihsiz gencin cenazesi Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Acı haberle yıkılan Abdurrahim Albayrak ve Batuhan Bostancı'nın babası Asil Bostancı, hastaneye geldi. Aile yakınları ve Batuhan7ın arkadaşları hastanenin önünde uzun süre gözyaşı döktü.

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