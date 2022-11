Dünya basını ‘acil’ koduyla duyurdu

PENÇE Kılıç Hava Harekatı, dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Uluslararası haber ajansları bu gelişmeyi 'acil' kodu ile abonelerine servis ederken pek çok gazete operasyona geniş yer ayırdı.



İNGİLİZ The Guardian operasyonu 'İstanbul'un bombalanmasının ardından Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki kasabaları bombaladı' başlığı ile okurlarına duyurdu.



ABD merkezli Bloomberg'in 'Türkiye'den Suriye ve Irak'ta Kürt Milislere bombalı misilleme' başlıklı haberinde 'Türk jetleri, Suriye'nin Kobani kentinde militan grupların sığınaklarını vurdu' denildi.



AL Jazeera 'İstanbul'da meydana gelen patlamanın ardından Türk savaş uçakları Suriye ve Irak'taki hedefleri vurdu' dedi.



İSRAİL merkezli Jerusalem Post'un alıntıladığı Suriye ve Irak merkezli raporlara göre 'Hava saldırıları kapsamında Ayn el-Arab, Tel Rıfat, Ayn Dakna,



Sincar ve Kobani bölgeleri vuruldu' denildi.



THE Times of Israel ise Türkiye, 'İstanbul saldırısının ardından Suriye ve Irak'taki Kürt hedeflerini vurdu' dedi.



YUNAN Skai 'Türkiye, İstanbul Patlamasına Misilleme Olarak Kürt Hedeflerini Bombaladı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.



PROTO Thema 'Türkler gece Kobani'yi bombaladı' başlıklı haberinde bombardıman sonucu en az 12 kişinin öldüğü iddiasına yer verdi.



BİR başka Yunan gazetesi Ta Nea, haberinde Türk ordusunun bölgede 20'den fazla hava saldırısı düzenlediği bilgisine yer verdi.



AL Monitor haberi 'Türkiye, İstanbul terör saldırısına yanıt olarak Suriye ve Irak'ı bombaladı' başlığı ile duyurdu.



ABD merkezli ABC News haberinde 'Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki birçok kasabaya hava saldırıları düzenledi' ifadesine yer verdi.



İNGİLİZ Independent gazetesi haberinde 'Türkiye, 2016'dan bu yana Suriye'ye üç büyük sınır ötesi operasyon başlattı ve şimdiden kuzeydeki bazı bölgeleri kontrol ediyor' bilgisine yer verdi.

DİĞER