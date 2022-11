“Gece harekatını her ordu başaramaz”

Güvenlik ve terör uzmanı Erhan Çalışkan, Pençe-Kılıç Hava Herakatı'nın ardından operasyonun karadan sürdürebileceğini söyledi. Çalışkan, "Hava harekâtında öncelikle istihbarat ekipleri tarafından tespit edilen terör yuvaları ve tüm hedefler vurulur. Buna müteakip hava harekatı sona erer. Ardından planlandığı şekilde kara harekâtı sürdürülür. Bu harekatla tespit edilen hedefler bir iki saatte bitirilir" dedi.



TÜRKİYE'NİN KABİLİYETİ

Gece harekatı yapmanın her ordunun başarabileceği bir durum olmadığını söyleyen Çalışkan, "Gözle görüş söz konusu değildir. Hedeflerinizi tamamen gece görüş sistemleri ile vurmanız gerekir. Türkiye gece harekâtını sürdürebilecek kabiliyete sahip. Bölgede kara unsurları faaliyetlerini sürdürüyor zaten ancak bu harekâtla birlikte mutlaka farklı planlamalar yapılmıştır. Hava kuvvetleri kendisine verilen görevi yapar, kara kuvvetleri de harekâtın mütemmim bir şekilde sonlandırılması için gereken görevi icra ederler" şeklinde konuştu.



YERLİ MÜHİMMATLAR

Çalışkan, "Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde F-16'lardan oluşan 181. filo (PARS) ve 182. filo (ATMACA) bulunuyor. Özellikle PARS filosu lantirn (gece görüşü) özelliğine sahip F-16 C blok 50/50+ uçaklarından oluşuyor. 182. filo ise F-16 C blok 40 uçaklarından oluşuyor. 202. irtibat ve kurtarma filosu da mevcut. Bu filo CN-235 nakliye uçakları ve Cougar helikopterlerinden oluşur. Lantirn sistemi gece yer hedeflerini tam doğrulukla vurmayı sağlayan sistemdir ve bir filo 12 uçaktan oluşur. Operasyon bölgesinde havada SİHA'lar bulunmaktadır. Önce Awacs'lar kalkar sonra tanker uçak havada bulunur. Bundan sonra F-16 havalanarak hedefleri bombalar. Önceki gece uçaklar, SİHA'lar ve topçu silahları kullanıldı. 70 kilometre ötedeki hedefler füze atışıyla vuruldu. Batman'daki insansız uçak sistemleri komutanlığında bulunan AKINCI, ANKA ve TB-2 Bayraktar SİHA'larının da operasyona katıldığı kesinleşti" diye konuştu.

"EN KAPSAMLI HAVA HAREKATI"

İki ülkeye eş zamanlı hava harekatının 2017'de de yapıldığını belirten güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ, Pençe-Kılıç Harekatı'nın alanının ise daha geniş olduğunu söyledi. Hem Irak hem Suriye coğrafyasına yönelik hava harekatının hiç kimsenin beklemediği bir hareket olduğunu söyleyen Başbuğ, "Şimdiye kadar bu kadar kapsamlı hava harekatı görmedim. Tarihi bir operasyon olduğunu söyleyebiliriz. Yiğitlerimizi alınlarından öpmek lazım" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL