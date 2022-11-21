İntikamı alınmıştır!

Tarihler 13 Kasım'ı gösterdiğinde İstiklal Caddesi'nin orta yeri yangın yerine döndü. PKK'lı hainlerin patlattığı bomba Yusuf Meydan (34) ile kızı Ecrin'i (9), Adem Topkara (40) ile eşi Mukaddes Elif Topkara'yı (27) ve Arzu Özsoy (38) ile kızı Yağmur Uçar'ı (15) aldı aramızdan. Kahraman Türk ordusu, bu hain saldırının intikamını almakta gecikmedi. Suriye ve Kuzey Irak'a yönelik hava harekatıyla teröristlerin inleri yerle bir edildi.



Harekatta kullanılan bombaların üzerine Ecrin ve Yağmur'un isimleri yazıldı.



Pençe-Kılıç Harekatı'nın, içine bir nebze de olsa su serptiğini dile getiren Mevlüdiye Meydan, "Kızımın ve eşimin kanı yerde kalmasın çünkü ikisi o sokaktaki en masum kişilerdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bana söz vermişti. Bana, 'İntikamı alınacak. Sen sadece dik dur' demişti. Ona çok teşekkür ediyorum. Terörün her türlüsüne lanet olsun. Hiçbir dava, masum bir çocuğun kanından değerli değil" dedi.



'TERÖR ONU BENDEN ALDI'

Yusuf Meydan'ın olay anında yanında bulunan ağabeyi Yasin Meydan ise "Her şeyimiz birlikteydi. Terör denen illet, onu benden aldı. Ne Ecrin'ler ne Yusuf'lar ölmesin artık. Kanları yerde kalmadı, kalmayacak" dedi.