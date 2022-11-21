Kandil söndü!

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/KCK/YPG'li teröristler tarafından Türkiye'ye saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere önceki gece Pençe-Kılıç Hava Harekâtı icra edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 için gittiği Endonezya dönüşünde uçakta harekâtın başlatılması talimatını verdi. Terör hedeflerinin nokta atışı vurulduğu harekât terörü kaynağında yok etmek amacıyla Türkiye'nin BM Antlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda gerçekleştirildi.





TAM İSABETLE VURULDU

Dünyada sayılı ordunun yapma kabiliyetine sahip olduğu operasyonla İHA'ların belirlediği hedefler nokta atışıyla vuruldu. Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye'nin kuzeyindeki Ayn El Arab, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki terör hedeflerinin tam isabetle vuruldu, 89 hedef imha edildi. Terör örgütlerinin sözde yöneticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda kullanılan yerli ve milli savunma sanayi ürünleri Mehmetçiğin en büyük destekçisi oldu.





BAŞKAN ERDOĞAN EMRİ BÖYLE VERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapılması emrini verdiği görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, Endonezya ziyaretinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Erdoğan'a brifing verdiği görülüyor. Başkan Erdoğan'ın Akar'ın verdiği bilgiler üzerine harekat için talimat verdiği bildirildi.



ÇOK HASSAS DAVRANILDI

Harekatta gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranıldı. Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve eğitim kampları büyük bir başarıyla tahrip edildi. Terör örgütünün sözde karargahları da tam isabetle vuruldu, tahrip edildi. İSTİHBARATIN ÖNEMİ

SADECE ve sadece teröristler ve teröristlere ait yapılar hedef alındı. Operasyon, alan ve adam istihbaratının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Harekat kapsamında, gece yarısı Diyarbakır ve Malatya'dan savaş uçakları kalktı, Batman'dan havalanan SİHA'lar da operasyona destek verdi. MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekatın sonunda Pençe Kılıç'ta görev alan pilotlarla, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Harekat Merkezi'ne telsizden hitap etti. Personeli tebrik eden Akar, "Pençe-Kılıç Harekatı'nı da başarıyla tamamladınız. Ne kadar övünsek azdır. Kahramanlarımız, pilotlarımız başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarımız kendilerine verilen görevleri büyük başarıyla yerine getirdiler. Sizlerle gurur duyuyoruz, candan kutluyoruz" diye konuştu.



'HESAP SORMAYA DEVAM'

AKAR, "Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin pençesi bir kez daha teröristlerin tepesindeydi. 40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtarmakta azimli, kararlı ve buna muktediriz. Şehitlerimizin, masum insanların kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız! Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kast edenlerden yaptıklarının hesabını bugüne kadar sorduk, sormaya devam edeceğiz" dedi. Harekata katılan pilotlar Bakan Akar'ın sözlerinin ardından telsizden, "Bizler olduğumuz sürece, Türk hava sahası ve Türkiye sınırları her zaman emniyette olacaktır" ifadelerini kullandı.

SİYASİLERDEN DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan siyasiler şu mesajları verdi:

● Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bir gece ansızın hesap vakti.

● Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde operasyon başlatan kahraman ordumuza başarılar diliyorum. Duamız, kahraman ordumuzun hedeflerine ulaşması ve muzaffer olması içindir.

● Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin.

● Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' düsturuyla dün gece ansızın teröristlerin tepesine çöken ordumuz, bölgenin oyun kurucu gücü olduğunu bir kez daha göstermiştir. Rabbim kahraman Mehmetçiğimizi korusun ve muzaffer eylesin.

● Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: İstiklal için hesap zamanı.

● İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Terörün ve teröre hamilik yapanların Türkiye'yi istikrarsızlaştırma çabalarını boşa çıkarmaya, terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz.

● AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Teröre nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam ediyoruz.

Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile bir kere daha gösteriyoruz; ülkemize göz dikenler en ağır bedelleri ödeyecekler. Türkiye bu insanlık düşmanlarına karşı hangi etiketlere sahip olurlarsa olsunlar en etkili mücadeleyi veren ülkedir. Hangi gücün himayesine girerlerse girsinler tüm terör örgütlerini bertaraf edecek güce sahibiz.