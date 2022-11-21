Terör örgütü PKK/YPG’den kalleş saldırı! Biri çocuk biri öğretmen 3 kişi şehit oldu

Terör örgütü YPG/PKK sınır ötesinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı gerçekleştirdi. Kalleş saldırıda 1'i çocuk, 1'i öğretmen 3 kişi hayatını kaybetti. 6 vatan evladı ise yaralandı. Yaralıların 2'sinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırının ÇNRA'lar ile yapıldığını açıkladı. Öte yandan vefat eden 5 yaşındaki çocuğun CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın yeğeni olduğu bildirildi. Polat, "Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. TERÖRE LANET OLSUN." dedi.

KARKAMIŞ VE ÖNCÜPINAR'A KALLEŞ SALDIRILAR

İstiklal Caddesi'ndeki patlama sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri 50 F-16 ve 20 SİHA ile çok kapsamlı bir terör operasyonu gerçekleştirdi. Önceden belirlenen terör hedefleri tek tek yok edildi. Ayn El Arab, Tel Rıfat, Kandil, Sincar gibi stratejik noktalar vurulurken, terör örgütü YPG/PKK sınır ötesinden Gaziantep'in Karkamış ilçesi ve Kilis'in Öncüpınar ilçesini vurdu. Kalleş saldırılarda Karkamış'ta bir TIR, 1 lise ve 2 ev vuruldu. 3 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

HAYATINI KAYBEDENLERDEN BİRİ ÖĞRETMEN BİRİ ÇOCUK

Çoluk çocuk, hasta, yaşlı demeden 40 yıldır binlerce sivili öldüren terör örgütü YPG/PKK yine kalleş yüzünü gösterdi. Doğrudan sivilleri hedef alan teröristlerin şehit ettiği vatandaşlardan biri 5 yaşında çocuk, diğeri ise bölgedeki çocuklara eğitim verne bir öğretmen...

CHP'Lİ VEKİLİN YEĞENİ ÇIKTI

Saldırıda yaşamını yitiren 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın yeğeni olduğu öğrenildi. Polat, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. TERÖRE LANET OLSUN." dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA GELDİ: ÇNRA'LAR İLE SALDIRI YAPTILAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün Kilis'te sınır bölgesine yönelik saldırının Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ile yapıldığını, 8 güvenlik mensubunun yaralandığını hatırlatarak, "Tedavilerine devam ediyorlar. Gece de Gaziantep'e atıldı. Ancak herhangi bir isabet almamıştı." diye konuştu.

Bugün Karkamış ilçesine düzenlenen saldırıya ilişkin de Soylu, şu bilgileri verdi:

"Öğle üzeri, yine sınır ötesinden bir havan atıldı ve bizim ilk tespit edebildiğimiz kadarıyla 3 havan atışı gerçekleşti. Yerleşim yerine isabet edenler oldu. 6 yaralımız vardı ve onlar hastaneye intikal etti. İlk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan bir tanesi çocuk, bir tanesi öğretmen. Yerleşim yerine mahalleye isabet eden bir havan sonucunda böyle bir kaybımız söz konusu. Allah rahmet eylesin."

Soylu, yaralıların tedavisinin hastanelerde devam ettiğini bildirerek, "Milletimize şunu söylemek isteriz, dün gerçekleştirilen ve terör örgütünün büyük kayıplar verdiği operasyondan sonra buna yönelik gerçekleştirilen saldırıların cevabı da en güçlü şekilde verilecektir. Bu konuda da gerekli bütün adımlar atılacaktır. Terör örgütüne hem sınırımızın içerisinde hem sınırımızın dışında herhangi bir hayat şansı verilmeyecektir." diye konuştu.

GAZİANTEP VALİSİ GÜL, KARKAMIŞ'TAKİ TERÖR SALDIRISINDA YARALANANLARI ZİYARET ETTİ

Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış'taki terör saldırısında yaralananları, tedavi gördükleri Nizip Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Vali Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleriyle birlikte, terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden atılan roket-havanlar nedeniyle yaralananlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yaralılardan öğretmen Elif Bayoğlu, durumunun iyi olduğunu belirterek, "Öğrenciler korkmasınlar diye yanlarında ağlayamadık. Onları aşağıya indirdik. Hepsinin iyi olduğunu biliyorum." dedi.

ALÇAKLARIN 'İNTİKAM' DEDİĞİ SİVİLLERİ VURMAKMIŞ!

Terör örgütü YPG/PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Ferhad Shami, Türk Silahlı Kuvetleri'nin Pençe Kılıç Harekatı sonrası, 'İntikam geliyor...' şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Kalleş terör örgütü, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı biçare kalınca yine masum sivilleri katletti.