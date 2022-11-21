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Haberler Gündem Tokat’taki skandal hastane kapattırdı

Tokat’taki skandal hastane kapattırdı

21.11.2022

Tokat’taki skandal hastane kapattırdı
Tokat'ta iki sağlık çalışanının yoğun bakım hastasına eziyet ettiği görüntüler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, hastanenin faaliyeti durduruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat Medical Park Hastanesi'ndeki skandal iddialarını araştırmak üzere iki müfettişin görevlendirildiğini duyurmuş, "Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yapmıştı. Faaliyet durdurma kararını da sosyal medyadan paylaşan Bakan Koca, "Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet/ kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur" ifadelerini kullandı.
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