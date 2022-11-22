Hainler yine sivillere saldırdı

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin Ayn El Arab bölgesinden 5 roket atıldı, saldırıda biri öğretmen biri çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Terör örgütü YPG/PKK üyelerince atılan 5 roket, ilçe merkezindeki üç okul, iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir TIR'a isabet etti. Saldırının ardından alev alan TIR, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Saldırıda yaşamını yitiren vatandaşlardan birinin, roketin isabet ettiği bir okulun sınıf öğretmenlerinden Ayşenur Alkan (22) diğerinin ise 5 yaşındaki Hasan Karataş olduğu öğrenildi. Saldırıda yaralanan 10 kişiden birinin ise 5 aylık hamile olduğu bilgisi verildi. Atılan roketlerin hasara neden olduğu ev ve iş yerlerinde de inceleme ve hasar tespit çalışmaları başladı.

ÜÇÜNCÜ SALDIRI

Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK mensuplarınca önceki gün Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu 1 asker ve 7 polis yaralanmıştı. Önceki akşam Gaziantep'in Karkamış ilçesine atılan 4 roket ise boş alana isabet etmişti.

DİYARBAKIR'DAN SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

SALDIRININ ardından Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan mühimmat yüklü savaş uçakları havalandı. Üsteki hava hareketliliği sürerken, kargo uçaklarının da inişkalkış yaptığı gözlendi.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyla ilgili açıklamada bulundu. Soylu, "Bugün (dün) sınır ötesinden bir havan atıldı ve bizim ilk tespit edebildiğimiz kadarıyla 5 havan atışı gerçekleşti. Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan biri çocuk, biri öğretmen. Allah rahmet eylesin. Şu anda yaralılarımız var, onlar da hastanede tedavilerine devam ediyor" diye konuştu.

HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUK CHP'Lİ VEKİLİN YEĞENİ

SALDIRIDA roketin isabet ettiği okulda yaşamını yitiren çocuğun, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın yeğeni Hasan Karataş (5) olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, "Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun" ifadelerini kullandı.

3 OKULDA HASAR MEYDANA GELDİ

HAİN saldırıyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut, "Maalesef roket saldırıları okullarımıza da isabet etti. Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne isabetli roket saldırısı var. Aynı zamanda top atışlarının oluşturduğu basınçtan dolayı da Kocatepe İlkokulu ve Karkamış Okulu'nun camlarında kırıklar tespit edildi" dedi.

Bakan Özer, saldırı nedeniyle Karkamış'ta eğitime 1 hafta ara verildiğini açıkladı

'TSK MİSLİYLE KARŞILIK VERİYOR'

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), saldırılara misliyle karşılık veriyor" açıklaması yapıldı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından, Gaziantep'in Karkamış ilçesine gerçekleştirilen havan saldırısı sonrası açıklama yapıldı. Açıklamada, "Çocuk-yaşlı, öğrenci-öğretmen demeden, masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren, okulları dahi hedef alma alçaklığını gösteren hainlerden yaptıklarının hesabı soruldu, sorulmaya devam ediyor. TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor" denildi. Karkamış'ın karşısındaki Zor Mağar bölgesi savaş uçakları tarafından vurulmaya başlandı.