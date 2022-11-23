“6 yılda 36 bin teröristi etkisiz hale getirdik”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kılıç Harekâtı'nın terör örgütüne yönelik son dönemde gerçekleştirilen en büyük, en kapsamlı ve en etkili hava harekâtı olduğunu söyledi. Akar, Teröristler tarafından 20-21 Kasım'da, hedef gözetmeksizin yapılan, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına sebep olan alçak saldırılara gerekli karşılık verildiğini ifade etti. Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 36 bin 854, bu yılın başından itibaren 3 bin 585 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. Akar ayrıca, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ/Paralel Devlet Yapılanması iltisakı nedeniyle TSK'den bugüne kadar 10 bin 22'si Bakan onayı ile olmak üzere toplam 24 bin 706 kişinin ihraç edildiğini belirtti.

DİĞER