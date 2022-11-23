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Son Dakika... Kamışlı'da PKK-YPG’ye bombardıman

Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe Kılıç Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde Haseke'ye bağlı Kamışlı, Derbesiye ve Tel Temir kentlerinde bulunan terör örgütü PKK/YPG hedeflerini vuruyor. Hava, kara ateş destek vasıtalarıyla onlarca hedef ateş altına alındı. Vurulan yerler arasında PKK/YPG'ye finansman sağlayan petrol rafineleri ve çok sayıda askeri hedef bulunuyor.

23.11.2022, 21:45

Son Dakika... Kamışlı’da PKK-YPG’ye bombardıman
Türk Silahlı Kuvvetleri Pençe-Kilit Harekatı kapsamında Kamışlı'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait mevizleri bombardıman altına aldı. Bölgeden ilk görüntüler geldi.

BAKAN AKAR: 254 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Kılıç Harekatı, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışlarıyla devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi." demişti.

Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınır hattındaki birliklerin komutanlarıyla video konferans toplantısı gerçekleştiren Akar, sahadaki son duruma ilişkin brifing aldı ve talimatlar verdi.

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