"Hain teröristlerin tepelerine bineceğiz"

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli mesajlar verdi. Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdoğan, "Bu sabah erken saatlerde yaşadığımız Düzce Gölyaka merkezli 5,9 şiddetindeki depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Geniş bir alanda etkisini hissettiren depremde yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

"HEPSİ HESABINI VERECEK"

KONUŞMASINDA terör saldırıları ve atılacak yeni adımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, terörle mücadeledeki kararlılığa bir kez daha vurgu yaptı. Erdoğan, "İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı, failleri ve onların bağlantılarıyla birlikte kısa sürede aydınlatılmıştır. Bu eyleme karışan kim varsa, nerede olursa olsun mutlaka bulunacak, dökülen masum kanların hesabı kendisinden misliyle sorulacak ve cezası kesilecektir" diye konuştu.

Türkiye'nin terörle mücadelede önemli bir kabiliyet kazandığını belirten Erdoğan, "Suriye'de kontrolleri altında tuttukları bölgelerden ülkemize yönelik herhangi bir tehdit gelmeyeceği güvencesi veren güçlerin bu sözlerini tutamadıkları ve tutamayacakları son olayla bir kez daha anlaşılmıştır. Biz yaptığımız her anlaşma gibi Suriye sınırlarımızla ilgili ahitlerimize de sonuna kadar sadık kaldık. Ama madem karşımızdakiler kendi sözlerini tutamıyor, yapılan anlaşmanın gereklerini yerine getiremiyor, öyleyse bizim kendi başımızın çaresine bakma hakkımız doğmuştur" ifadelerini kullandı.

"SINIRIMIZI TEMİZLEYECEĞİZ"

TSK'NIN uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığı operasyonların sadece bir başlangıç olduğunu dile getiren Erdoğan, "Güney sınırlarımızın tamamını bir güvenlik şeridiyle kapatma kararlılığımız her zamankinden daha güçlüdür. Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla bu şeridin bir kısmını zaten oluşturduk. Kalanlarını da Tel Rıfat, Münbiç, Ayn el Arab gibi çıban başı yerlerden başlayarak adım adım halledeceğiz. Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz. Teröristlerin içine saklanarak kendilerini güvende hissettikleri o beton tünellerin mezarları haline geleceği gün yakındır" dedi.

"CHP LİDERİ AYRI BİR KOMEDİ"

"KÖHNEMİŞ küresel yönetim ve ekonomi sistemini yaşatmak için kendilerine kurban arayanlara inşallah 2023'te de aradıkları fırsatı sandıkta benim milletim vermeyecek" diyen Erdoğan, "Şimdi buradan sesleniyorum, ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum; sizler vasıtasıyla hep birlikte çok çalışmamız, milletimizin her bir ferdinin gönlünü kazanmamız şarttır ki Cumhur İttifakı olarak büyük bir zaferle 2023'ün Haziran'ından çıkalım. Aksi takdirde öyle bir vebalin altına gireriz ki Allah muhafaza her iki dünyada da hesabını veremeyiz" değerlendirmesini yaptı. Konuşmasında muhalefeti de eleştiren Erdoğan, "Tecrübesi, kabiliyeti olmayan CHP Genel Başkanının devleti yönetme sorumluluğu nutukları atması ise ayrı bir komedi olarak karşımıza çıkıyor. Kendi devletini, bütçesini uyuşturucu parasıyla finanse etmekle suçlayan bir haysiyet fukarası sorumluluk lafını ağzına en son alacak kişidir" dedi.

"SİYASETTE KÜSLÜK OLMAZ"

BAŞKAN Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin "Suriye ve Mısır ile görüşme olacak mı?" sorusuna, "Olabilir. Siyasette küslük, dargınlık olmaz. Eninde sonunda en uygun şartta adımlar atılır" cevabını verdi.



KOŞTU'DAN ÖZEL PROJE RAPORU

BERGAMA Belediye Başkanı Hakan Koştu, AK Parti Grup Toplantısı öncesi Başkan Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Bölge Milletvekilleri ile AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel de hazır bulundu. Erdoğan'a Bergama'ya yapılan yatırımlar ve vizyon projeler için teşekkür eden Koştu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bergama'ya olan ilgi ve destekleri ile hep yanımızda oldu. Başta İzmir'in ilk Millet Bahçesi yatırımımız ile tüm tarihi şehirlerin ve dünyanın gıpta ile takip ettiği Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projemiz olmak üzere ilçemize kazandırdığımız her birisi vizyon niteliğindeki dev yatırımlar için TOKİ'den Doğalgaz'a, Serbest Bölge'den İzmir-Bergama Otoyolu ve Çevre Yolumuza kadar gelinen nokta hakkında bilgiler verdik. Her bir projemize verdikleri destek için teşekkürleri ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

AK PARTİ'YE KATILANLARIN ROZETLERİNİ ERDOĞAN TAKTI

Başkan Erdoğan'ın İYİ Parti'ye yaptığı "milli ve yerli duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirme" çağrısı karşılık bulmuş, İYİ Parti'nin gidişatından rahatsızlık duyan Aydın Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldığını açıklamıştı. Başkan Erdoğan, grup toplantısı sonunda İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, CHP Aydın İl Başkan Yardımcısı iken ayrılan Mustafa Ertekin, Belediye Meclis üyesi Ali Gölgesiz ve Nazilli Dallıca Muhtarı Mustafa Ali Uçar'a rozetlerini taktı. Rozet töreninin ardından Yeni Asır'a konuşan Başkan Özcan, "Bütün mesele memleket meselesi, millet meselesi ve Nazilli'mize hizmet etme meselesidir. Memleketimize hep birlikte hiçbir ayrım gözetmeden güzel hizmetler üreteceğimize inanıyorum" dedi. (KAZIM YÖRÜKCE)

KÜBA DEVLET BAŞKANI'NDAN TÜRKİYE ZİYARETİ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'i resmi törenle karşıladı. Bermudez'in bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan ve Bermudez'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Bermudez, baş başa görüştü. Heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Başkan Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Bermudez onuruna resmi akşam yemeği verdi.