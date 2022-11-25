192 kahramanımızı unutturmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, '24 Kasım Öğretmenler Günü' nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen yemekte, 81 ilden katılan öğretmenlerle bir araya geldi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaydeden Arzu Özsoy ile Karkamış'ta roketli saldırıda yaşamını yitiren Ayşenur Alkan başta olmak üzere teröre kurban verilen tüm öğretmenleri rahmetle andığını söyledi.

'ŞÜKRAN BORCUMUZUN İFADESİ'

Erdoğan, "Biz öğretmenlerimizle var olduk, bugünlere geldik, biz onlarla buralara tırmandık. Eğer cumhurbaşkanı olduysak bunun tohumlamasını yapan öğretmenlerimizdir. Durup dururken olmadı. Bir hocama öğrencisinin mektubundaki giriş cümlesi çok önemliydi, 'Varlık sebebim muhterem hocam'. İşte burası çok önemli. Bugün hatıra ormanı içinde açılışı yapılan şehitler anıtı ve abidesini öğretmenlerimize şükran borcumuzun mütevazı bir ifadesi olarak görüyorum. Sergiledikleri fedakarlıklarla milli eğitim tarihimize adlarını şanla şerefle yazdıran 192 kahramanın hiçbirinin unutulmasına izin vermeyeceğiz. Aynı şekilde öğretmenlerimizin canına kasteden alçaklara döktükleri her damla kanın hesabını misliyle sormaya devam edeceğiz" dedi.

'NE İDÜĞÜ BELİRSİZ BİRİLERİ'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine düzenlediği hava harekatlarıyla saldırıların planlandığı ve gerçekleştirildiği terör yuvalarını darmadağın ettiğini kaydeden Erdoğan, "Şu anda parlamentomuzda bundan rahatsız olan ne idüğü belirsiz birileri var. Bundan rahatsızlar, neden rahatsızlar; Milli İstihbarat, Silahlı Kuvvetler, Polis Teşkilatı neden kalkıp da bu insanlarla uğraşıyorlarmış? Nerede bir terörist varsa bu milletin güvenlik teşkilatı orada olacak. Bunu bugün söylemiyoruz; Gabar'da da olacağız, Cudi'de de olacağız, Tendürek'te de olacağız, nerede varsa orada olacağız. Bizim öğretmenimize eli kalkanın biz her şeyini darmadağın ederiz. Bu bundan sonra da böyle gidecek. Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen sona erene kadar bu mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz" diye konuştu.

'KARAKTERİMİZİN MİMARLARI'

ERDOĞAN, "Bizim kültürümüzde öğretmen, sadece bilgiyi aktaran değildir. Öğretmen bir kuyumcu titizliğinde öğrencisinin içindeki o cevheri işleyen, öğrencisine değer katan, terbiye eden bir gönül işçisidir. Bilgisiyle birlikte tecrübesi ve irfanıyla da çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmen, aynı zamanda örnek alınacak, izinden gidilecek bir rol modeldir. Öğretmenlerimiz eğitim- öğretim sistemimizin temel yapı taşları olmalarının yanında, karakterimizin de mimarlarıdır. Anaokuluyla birlikte 13 yıl boyunca sabırla emek vererek evlatlarımızı üniversite kapısına veya hayata atılma safhasına getiren öğretmeni dışlayan sistemin başarılı olma şansı yoktur" dedi.