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Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Harekat Merkezi'nde

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Harekatı'nda iki askerin şehit olduğu bilgisini almasının ardından hemen programdan ayrılarak Ankara'ya döndü.

DHA

26.11.2022, 22:25

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Harekat Merkezi’nde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Harekatı'nda iki askerin şehit olduğu bilgisini almasının ardından; katıldığı programdan ayrılarak Ankara'ya döndü.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya'da gerçekleştirdiği toplu açılışlar kapsamında ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası da hizmete girdi. Açılışa, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

İKİ ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU BİLGİSİNİ ALAN BAKAN AKAR, ANKARA'YA DÖNDÜ
Açılışın ardından Pençe Kilit Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu iki askerin şehit olduğu haberini alan Bakan Akar, kentten ayrılarak Ankara'ya geçti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın TSK komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde toplantı halinde olduğu belirtildi. (DHA)

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