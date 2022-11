Kızları dağa sürükleyenler demokrasiden söz etmesin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı. Programda Başkan Erdoğan'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yer aldı.

'ÇITAYI YÜKSELTECEĞİZ'

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Açıkladığımız Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4'üncü ulusal eylem planımız çerçevesinde 2023 yılında yapacağımız faaliyetleri paylaşmak istiyoruz. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de uzunca bir süre kanayan yaramız olan kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi konusunda epeyce mesafe kat ettiğimiz, bir gerçektir. Tek bir kadının bile şiddete uğramasına, hele hele cinayete kurban gitmesine asla rıza gösteremeyeceğimiz için bu mücadelenin çıtasını sürekli yükseltmek mecburiyetindeyiz" dedi.

'ÖRNEK SEVİYEYE GELDİK'

Erdoğan, "Türkiye'nin geçtiğimiz 20 yılda, şiddet meselesi başta olmak üzere kadınlarımızın haklarının, hukuklarının teslimi konusunda gösterdiği başarı, diğer alanlardaki zaferlerinin gerisindeki en önemli amillerden biridir. Nitekim veriler de bu tespiti doğruluyor. Ülkemizi bu konuda şiddet önleme ve izleme merkezlerimizle, sosyal hizmet merkezimizle, kadın konuk evlerimizle mağdur destek sistemimizle, eğitim çalışmalarımızla dünyada örnek gösterilen bir seviyeye getirdik" dedi. Erdoğan, ilgili bakanlık ve kurumların kadına yönelik şiddeti tamamen bitirmek için gayretlerini sürdürdüğünü belirtti.

EN TEMEL İNSANİ VAZİFE

Erdoğan, "Kadının canına kast eden, genç kızlarımızı kandırıp dağlarda ölüme sürükleyen, tecavüzden infaza her türlü insan hakkı ihlalinde bulunan terör örgütünü görmezden gelemeyiz. Bu örgütün, parlamentomuzdaki uzantılarını görmezden gelemeyiz. Onların demokrasi adına söyleyecekleri hiçbir söz kalmamıştır. Söyleyecekleri hiçbir cümle yoktur. Biz kimin kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Kadın ve çocuk katillerinin yakasına yapışmazsak bırakınız ülkeyi yönetme sorumluluğumuzu en temel insani vazifemizi yerine getirmiş olamayız. Parlamentoya öyle veya böyle girip, teröristlerle kol kola dağlarda konuşanlar bu milletin oylarının temsilcisi olamaz" şeklinde konuştu.

EMİNE ERDOĞAN: GÖNÜL VE EL BİRLİĞİYLE 'DUR' DİYELİM

BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında, "Şiddet, vicdan ve merhamet yoksunu kalplerden çoğalıyor, bir ur gibi dağılıyor. Önce gönül sonra el birliği ile 'Dur' demek vazifemiz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın programına katıldık. Devletimiz, mevcut çözüm önerilerine yenilerini ekleyerek, kadına yönelik şiddetle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Kırmızı çizgimiz olarak gördüğümüz şiddetin hiçbir mazeretini kabul etmiyor, hayattan koparılan canları rahmetle anıyorum. Kararlıyız. Kadına şiddete dur de" ifadelerine yer verdi.

'KADINA ŞİDDET UYGULAYAN TOPLUM SONUNU HAZIRLAR'

"KADIN, insanın yarısıdır" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadını dışlayan, kadına haksızlık yapan, kadına şiddet uygulayarak onurunu zedeleyen bir toplum, insan varlığının yarısından vazgeçmiş demektir. Böyle bir durum, insanoğlunun kendi eliyle, kendi sonunu hazırlaması anlamına gelecektir. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de kadınlara yapılmış her bir yanlış uygulamayı doğrudan insanın eşrefi mahlukat sıfatına yönelik bir saldırı olarak görüyoruz. Buna her şeyden önce bizim inancımız cevaz vermiyor. Hiçbir hak ve hiçbir sorumluluk fizyolojik farklılıkların getirdiği zorunluluklar hariç sadece erkeğe veya sadece kadına mahsus kılınmamıştır. Akıl, vicdan, ahlak, izan sahibi bir erkeğin de, anne, eş, kardeş, evlat olarak hayatının her alanında ve anında yanında olan kadına karşı farklı bir yaklaşım sergilemesi düşünülemez" diye konuştu.

'PAKİSTAN İLE İŞBİRLİĞİMİZ GÜNDEN GÜNE GÜÇLENİYOR'

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte, Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen üçüncü geminin denize iniş, açık deniz karakol gemisi projesi birinci gemisi blok kızağa koyma ve ikinci gemisi sac kesim törenine katıldı. Başkan Erdoğan, kardeş Pakistan'la savunma sanayii alanındaki ilişkileri taçlandıran en önemli işbirliği projeleri arasında MİLGEM'in yer aldığını vurguladı. 2022 yılının Pakistan'la diplomatik ilişkilerin tesisinin 75'inci yıl dönümünü olduğunu da söyleyen Erdoğan, "Aramızdaki dayanışma, iki ülkenin tarihiyle, dostluğuyla ve potansiyeliyle mütenasip şekilde, stratejik bir perspektifle günden güne güçleniyor. Savunma sanayii, bu işbirliğinin önemli sac ayaklarından biridir" dedi.