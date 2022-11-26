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Haberler Gündem Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 asker şehit

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 asker şehit

26.11.2022

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 asker şehit

PENÇE-KİLİT Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ile Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, yaralı askerlerin hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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