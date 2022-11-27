Bakan Soylu belediyelerle ilgili ‘kırmızı dosya’yı açtı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, "Bizim belediyelerimizde bir tek PKK'lı yok" sözlerine karşı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı dosyayı göstererek hepsini açıklayacağını söylemişti. İstanbul, İzmir ve Mersin Büyükşehir belediyeleri ile Adana-Seyhan dahil bütün belediyelerle ilgili terör soruşturmalarını kapsayan o dosyayı kamuoyuyla paylaştı.

74 BELEDİYE 88 SORUŞTURMA

BASIN toplantısı düzenleyen Bakan Soylu, terör soruşturmaları kapsamında 2019 yılından bu yana 74 belediyede toplam 88 soruşturma yapıldığını ve 79'unun tamamlandığını söyledi. Bakan Soylu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin soruşturmalarla ilgili, "Operasyonlarda gözaltına alınanlardan Mustafa Demir'in SGK kaydında, İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığında tekniker olduğu yazmakta. Bu kişi şu an cezaevinde. Ayrıca, Kandil'de sözde PKK Korgra-gel 2'nci Kongresi'ne katılmış" dedi. Mersin Büyükşehir'e bağlı şirketlerde 54 kişinin terör örgütleriyle irtibat/iltisaklı olduğu tespit edildiğini belirten Soylu, "Adana Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un 'teröre yardım ve yataklık'tan yargılaması devam ediyor. İşe alınan 501 kişiden 234'ü hakkında hiçbir şekilde güvenlik soruşturması talebi yapılmamış. Bu şahıslardan halen belediye şirketinde çalışan 12 kişiden 1'i hakkında terör örgütüne üye olmak suçu çerçevesinde yürütülen soruşturma devam ediyor" diye konuştu.

SORUŞTURMA TALEBİ YOK

BAKAN Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, İETT, İSKİ ve 30 belediye iştirakinde 2019'dan itibaren yapılan personel, ihale ve işyeri ruhsatlarına ilişkin özel teftişin başlatıldığını anımsatarak, "İlk defa işe alınan 25 bin 361 kişiden, 15 bin 125 kişi hakkında belediye tarafından hiçbir güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması talebinde bulunulmamış. İşe alınanlar için değerlendirme komisyonu oluşturulması gerekirken bu da yapılmamış. Müfettiş incelemesi başladıktan sonra ise personel hakkında İstanbul Valiliği'ne apar topar güvenlik soruşturması talepleri gönderilmeye başlanmıştır. Özel teftişin başlamasından sonra 120 civarında kişi, güvenlik soruşturmaları nedeniyle işten çıkarılmıştır" dedi.