Erdoğan’ın Kıbrıs çağrısı tarihi bir konuşmadır

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Diyarbakır ve Adıyaman ziyaretinin ardından bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.

TÜRKİYE'NİN desteği ile Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de yıllardır karşı karşıya kaldığı haksızlığın geride kalması için büyük irade konulduğunu belirten Tatar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 20 Eylül 2022'de Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'nda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma çağrısının kendileri için önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Tatar, "Erdoğan, Kıbrıs Türk halkı üzerinde uygulanan ambargo ve engellemelere bir son verilmesi gerektiğini söyledi. Bu, tarihi bir konuşmadır" dedi.

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