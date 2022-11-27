EYT, sözleşmeliye kadro, kara harekatı için gözler Kabine’de!

Kabine toplantısı kararları için gözler bu hafta başında Başkan Recep Tayip Erdoğan'dan gelecek son dakika açıklamalarında olacak. Özellikle sözleşmeliye kadro ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için önemi büyük olan toplantıda Suriye'de gerçekleştirilme olasılığı üzerinden gündeme gelen kara harekatı için de Külliye'de değerlendirme yapılacak.

Beştepe'de gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda başta sözleşmeliye kadro olmak üzere pek çok konu ele alınacak.

İşte Kabine toplantısında ele alınacak konulara ilişkin başlıklar;

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN?

Kabine toplantısında masaya gelecek en önemli konulardan biri sözleşmeli personele kadro beklentisi. Kadro ile ilgili dikkatleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çeviren açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

"KABİNE'DE ELE ALACAĞIZ"

Bakan Bilgin "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda ele alınacak" dedi. Kamudaki 600 bine yakın sözleşmeli personel bulunuyor.

EYT'DE SON DURUM

Kabine toplantısında EYT çalışmalarına ilişkin de Başkan Erdoğan'a bir sunum yapılacak. EYT'nin kimleri kapsayacağı, borçlanma ve yaş kriterlerine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalarda gelinen son durum değerlendirilecek.

KARA HAREKATI GERÇEKLEŞECEK Mİ?

Son olarak Pençe Kılıç harekatı ile havadan teröristlere yönelik gerçekleşen operasyon sonrasında kara harekatı gündeme gelmiş ve Başkan Erdoğan konuyla ilgili önemli açıklamalar yapmıştı.

"TEPELERİNE BİNECEĞİZ"

Erdoğan karadan sınır ötesi operasyon mesajı vererek, "Uçaklar, SİHA'lar, toplarla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Bizim için en uygun olan zamanda karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz" ifadelerini kullandı.

FIRSATÇILAR İÇİN YENİ CEZALANDIRMA YÖNTEMİ

Fahiş fiyat uygulaması yapan büyük marketler başta olmak üzere tüm ticaret hayatında önemli yaptırımlar da Kabine'de masada olacak.

Başkan Erdoğan bu konuyla ilgili olarak "Hazine Maliye ve Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek.

Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız" demişti.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kasım ayının son Kabine toplantısının 28 Kasım Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor.