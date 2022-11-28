Akar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar, önceki gün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde gece boyunca gerçekleştirdiği çalışmaların ardından sabah Irak sınır hattına hareket etti.



"13 TERÖRİST ETKİSİZ"

3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na geçen Akar, sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetleme yaptı. Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe-Kilit Harekatı'na katılan birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı gerçekleştiren Akar, "Komandolarımız tarafından başlatılan operasyon sonucu 3'ü bugün olmak üzere toplam 13 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında saldırıyı gerçekleştiren hainler de yer alıyor. Arkadaşlarımızın kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz. Pençe Kilit Harekatı'nın başından itibaren 480 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin her damla kanının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz" dedi.

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