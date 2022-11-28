Başkan Erdoğan milyonların beklediği kararları açıklıyor

CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Eylemle bağlantılı çok sayıda kişi yakalandı. Biz bu saldırılarla verilmek istenen mesajı gayet iyi anlıyor ve cevabını da veriyoruz. Bu yıl birlikte toparlanma temasıyla yapılan G-20 zirvesinde ülkemizin küresel krizlerin çözümüne ilişkin yaptıklarını liderlere yüz yüze anlatma imkanı bulduk.

TAHIL SEVKİYATI ANLAŞMASI

Rusya ve Ukrayna liderleri ile yaptığımız görüşmelerle bölgemizdeki krizin etkisini en aza düşürmeyi hedefliyoruz. Tahıl sevkiyatının 120 gün daha uzatılmasını sağladık.

TERÖRLE MÜCADELE

Güney sınırlarımız boyunca yürüttüğümüz harekatlarda büyük kayıplar veren terör örgütü, havan saldırıları ile masumları hedef aldı. Terör örgütünü son militanına kadar yok etme ahdini bir kez daha tekrarlıyoruz.

DÜZCE DEPREMİ

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini Düzce depremiyle bir kez daha hatırladık. Depremin ardından bakanlarımız ve tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın yanında yer aldı. Deprem bölgesinde 87 milyon TL kullanıldı. Depremde ağır hasar aldığı tespit edilen 457 konutun yerine daha önceki afetlerde olduğu gibi TOKİ tarafından yenileri süratla inşa edilecektir.

"KİMSEDEN İZİN ALMAYIZ"

Son dönemde sınırlarımız içerisinde ve dışında yoğunlaşan güvenlik tehditleri ile harekatları ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Pençe-Kilit harekatında verdiğimiz 7 şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ülkemizin sınırlarını 30 km derinliğinde bir güvelik şeridi ile koruma altına alma kararımız yaşadığımız her hadise ile biraz daha güçlenmektedir. Terörist masum ayrımı yapmadan her yeri yıkıp yakanlar Türkiye'nin bu hassasiyetine saygı duymak mecburiyetindedir. Biz vatan topraklarının ve insanlarımızın güvenliğini ilgilendiren adımları atarken kimseden izin almadığımız gibi kimseye hesap vermeyiz.