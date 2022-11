Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Sinsi planları çöpe atacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın NEF Stadyumu'nda düzenlediği "Birlik, İrade, Zafer" programında konuştu. Başkan Erdoğan, "Bizler birbirine kenetlenmiş parmaklar, tuğlalar gibi saflarımızı sıkı tuttukça önümüze hangi tuzağı kurarlarsa kursunlar, vız gelir" dedi. Erdoğan, "Başlattığımız demokrasi ve kalkınma hamlesini adım adım ileri taşıyarak, ülkemizin üzerinden vesayetin gölgesini nasıl kaldırdıysak, yoklukları, sefaleti, geri kalmışlığı nasıl tarihe gömdüysek, içeride ve dışarıda tertiplenen kumpasları nasıl bozduysak, terör örgütlerinin dişlerini nasıl söktüysek, darbecileri nasıl bozguna uğrattıysak, ekonomik tetikçileri nasıl şaşırttıysak, felaket senaryolarını nasıl boşa çıkardıysak, inşallah 2023'le ilgili sinsi plan ve hevesleri de aynı şekilde çöpe atacağız" dedi. Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanlarımızı karamsarlık çukurunda boğmak için uğraşan, bu uğurda finanstan teröre, her aracı kullanan küresel baronlara, emperyalist çetelere eyvallah etmeyeceğiz. İnancımızdan, medeniyetimizden, tarihimizden, hepsinden önemlisi milletimizden aldığımız güçle bu imtihanı da başarıyla tamamlayacağız. Bu hedefe ulaşmak için Cumhur İttifakı çatısı altında gece gündüz çalışacağız." Erdoğan, "Tüm genel merkez yöneticilerimize, il ve ilçe teşkilatlarımıza, milletvekillerimize görev veriyorum. Her birimiz kendi oy kullandığımız sandığın üyeleri ve mahalle temsilcileriyle en kısa sürede bir araya geleceğiz. Aynı şekilde ikamet ettiğimiz yerdeki AK Parti üyeleriyle temasa geçeceğiz. Her bir üyemizi partimize yeni bir üye kazandırması için teşvik edeceğiz. Kendimizden başlayarak, halka halka bu seferberliği 85 milyonun tamamına yayacağız" diye konuştu.



'YARIN DEGİL HEMEN SİMDİ'

PENÇE-KİLİT Harekatı'nda 480 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Erdoğan, "Şehitlerimiz var. Rabbim şehitlerimizi sevgili habibine komşu eylesin. Rabbim bizlere de bu şehadeti nasip eylesin. Bizim inancımızda şehitler ölmez. Türkiye kendi güvenliği için sınırları içinde ve dışında belirlediği alanlarda her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Bu hakkımızı kullanmada önümüze kimse geçemez. Bize boyun bükmek yakışmaz. Bize yakışan ecdada layık, gençlerimize örnek olmaktır. Yarın değil hemen şimdi diyerek İstanbul'un sözü birlik irade zafer programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

