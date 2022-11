Sözleşmeliler 4 yıl sonra kadroya geçebilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirlediklerini söyleyen Başkan Erdoğan, "Türkiye son 20 yılda, her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da önemli mesafe kat etmiştir. En yüksek asgari ücret artışları, gelir vergisi dışında bırakılması son dönemde yapılmıştır" dedi. "Uzun yıllardır beklenen memurların ek gösterge artış süresini daha önce çözüme kavuşturmuştuk" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu çalışma ile 657 sayılı memur kanununu, sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olması aranacaktır. Ayrıca 1 yıllık memur aday süresi olacak. Hali hazırda 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Yeni statüye göre 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor."

'KİMSEYE HESAP VERMEYİZ'

Kadro dışında kalanların, sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli meclis danışmanı, sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanları olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Kadroya geçen personel kurumlar arası nakil hakkına 4 yıllık sürecin ardından kavuşacaktır. Böylece kamu çalışanlarının önemli bir sorununu daha çözerek sözleşmeli kadro statüsünü sürdürülebilir bir hale getiriyoruz. Yaptığımız bu kamu personel reformunun, kadroya geçen 424 bin sözleşmeliye ve ailesine hayırlı olsun diliyorum. EYT çalışmalarını da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız" dedi. Pençe-Kilit şehitlerine bir kez daha Allah'tan rahmet dilediğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Biz vatan topraklarının, ve insanlarımın güvenliğini korumak için kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz. Türkiye maruz kaldığı sayısız haksızlığa ve ambargoya rağmen kendi ihtiyaçlarını karşılayacak hale gelmiştir. Geldiğimiz yer itibariye bölgesel ve küresel ilişkilerimizi gözden geçirerek biz de kendimizi bu yeni duruma hazırlıyoruz. Attığımız her adım, coğrafyamızın insani ve tarihine sahip çıkarak, hepimizin geleceği için inşa amacı taşımaktadır" diye konuştu.

'HER ŞEHİDİMİZ BİR YARA'

"Biz hiçbir yere öldürmek, yıkmak için gitmedik, gitmeyiz" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz yaşatmak, inşa etmek için varız. 85 milyon vatandaşımız, yakın coğrafyamızda yaşayan on milyonlarla kardeşimiz bu hakikatin şahididir. Bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Hiç kimse Türkiye'nin güvenlik ve huzur askeri harekatlarından rahatsız olmasın. Çünkü bu ülkenin tarihinde zulüm yoktur. Bu ülkenin tarihinde sadece adalet, merhamet, birlikte yaşama vardır. Karşımıza çıkartılan teröristlerin de üzerimize salanların topunu tek bir şehidimizin tırnağına devşirmeyiz. Her şehidimiz öfkemizi kabartan, kararlılığımızı perçinleyen bir yaradır. Bu milletin belki kanını dökebilirsiniz ama bu milletin istiklaline ve istikbaline dokunmaya kimsenin gücü yetmez, yetemez. Teröristleri kendilerini bekleyen acı akıbetten, kendilerini çok güvendikleri terör baronları da kurtaramayacak. Diyarbakır özellikle hassas."

87 MİLYON DEPREM ÖDENEĞİ

Düzce'de meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda da bulunan Erdoğan, "Önemli bir yıkıma ve kayba sebep olmayan bu depremin ardından bakanlarımız ve tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın yanında yer almıştır. Acil yardım ödeneği olarak 87 milyon lira deprem bölgesinde kullanılmış, 11 bin hanenin hafif hasarı için destek sağlanması kararlaştırılmıştır" dedi.

KALFA SAYISI 1 MİLYON 100 BİNE ÇIKTI

MESLEK liselerinin doluluk oranının yüzde yüze ulaştığını belirten Erdoğan "Artık bu liselere en seçkin öğrencilerimiz yönelmektedir. Başlattığımız dönüşüm sayesinde ülkemizdeki çırak ve kalfa sayısı 1 milyon 100 bine çıktı. Böylece sanayimizin en büyük sıkıntısı olan kalfa, çırak konusunda önemli bir mesafe kat ettik. Bilindiği gibi yılın ilk yarısında Merkez Bankası kaynaklarından % 9 faiz oranı 2 yılı ödemesiz... Yatırım kredilerinin 100 milyarı sanayi, 50 milyarını turizme tahsih etmiştik. Bugüne kadar ülkemizin 60 şehrinden 500 'e yakın firma kredi kullandı. Yatırımcılarımızı bu krediden istifade etmeye davet ediyorum" diye konuştu.

MARKETLERE TAKİP

Zincir marketlerle ilgili tartışmalara da değinen Başkan Erdoğan, "Ortaya konan ithamlar, Ticaret ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından takip edilmektedir. Ticaret Bakanlığımız önümüzdeki günlerde yeni uygulamaları devreye alacaktır. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır bekliyoruz" dedi.

'SON MİLİTANA KADAR YOK EDECEĞİZ'

Terör saldırıları ile ilgili konuşan Erdoğan, "14 Kasım'da gerçekleştirilen bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Terör saldırıları ile verilen mesajı gayet iyi anlıyor ve yanıtını veriyoruz, terör örgütünü son militanına kadar yok etme ahdımız var. Yurt içinde ve yurt dışında eylemle bağlantılı birçok kişi yakalandı" dedi.