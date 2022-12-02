İpek Yolu’nu ihya etmeye kararlıyız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Ağrı Hamur- Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Burada yaptığı konuşmada Ağrı'nın gerçek kimliğini bulmaya başladığını ifade eden Başkan Erdoğan, "2,5 milyarlık yatırımla mesafe 35 dakikada kat edilecek. Ulaşım yatırımlarını kalkınmanın temel altyapısı olarak görüyoruz. Tarihi İpek Yolu'nu yeniden ihya etmeye kararlıyız. Projemizin ülkemize yıllık katkısı; 70 Milyon lirası vakitten 41 Milyon lirası yakıttan olmak üzere 111 Milyon lirayı bulurken, 8 Bin 500 tona yakın karbon azaltımına da vesile olacaktır" dedi.

MESAFE YARI YARIYA DÜŞECEK

Zengezur güzergahının da hayata geçmesiyle Ağrı'nın uç beyliği yaptığı bu bölgenin ekonomik ve sosyal hareketliliğinin zirveye çıkacağını kaydeden Erdoğan, "Yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu yol sayesinde Ağrı ile Patnos arasındaki mesafe 1 saat değil 35 dakikada kat edilebilecek. Terör tehdidini sınırlarımızın dışına atmamızla birlikte Doğu Anadolu bölgemizde de gözle görülür bir yatırım hareketliliği başladığını görüyoruz. Açıklanan büyüme rakamları doğru istikamette olduğumuzu gösteriyor.

2023 hedeflerine kararlılıkla ilerlemekle kalmıyor Türkiye Yüzyılı'na da hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı. Proje ile Ağrı- Hamur-Tutak-Patnos arasında bölünmüş yol kalitesiyle hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti tesis edilecek. Yeni yol sayesinde daha önce 60 dakika süren seyahat süresi 35 dakikaya inecek

'MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMLERİ YENİDEN CAZİP HALE GETİRDİK'

BAŞKAN Erdoğan, dün yapılan Milli Eğitim Bakanlığı ve OECD iş birliğinde düzenlenen Mesleki Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. İş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu çırak, kalfa ve ustaları yetiştirebilmek için 2021 yılı sonunda önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Son dönemde önemli başarılara imza attığımız alanların başında mesleki ve teknik eğitim gelmektedir. Öncelikle bu okullara yönelik vesayet dönemlerinde uygulamaya konulan haksızlıkları gidererek, mesleki eğitimi yeniden cazip hale getirdik. Yeni imkanlar sağladık" dedi

BARINAKLAR İÇİN 5 BAKANLI KOMİSYON

KONYA'DAKİ barınakta yaşanan olay yurt genelinde infial yaratırken, Başkan Erdoğan da köklü ve kalıcı bir çalışma yapılması talimatını verdi. Bunun üzerine Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik, Adalet, İçişleri, Sağlık bakanlıkları ile bazı AK Parti vekilleri ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin de yer aldığı bir komisyon kuruldu ve ilk toplantı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Barınaklar konusunda değerlendirme yapılan toplantıda, Hayvan Hakları Yasası ile barınak açma yükümlülüğü getirildiği halde bunu yapmayan belediyelere yeni yaptırımların getirilmesi de gündeme geldi. Pilot il İstanbul seçilirken, ilk uygulamanın da Beykoz'da başlatılacağı öğrenildi.