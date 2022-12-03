Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa’da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da 12 milyarlık yatırımların toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Buras Peygamberler Şehri'dir. Şanlıurfa'yı seviyoruz. Burası Türklerin, Kürtlerin, Arapların asırlardır kardeşçe yaşadığı bir medeniyet şehridir. Bu birlikteliği dünyanın en güzel kültürel birlikteliklerinden birine çevirdik. Bölgemizdeki kavgaları, acıları zulümleri görüyorsunuz. Siz zayıf olursanız karışanınız da karıştıranınız da çok olur.

Bunların tek derdi kendi siyasi çıkarlarıdır. Sınırlarımızdaki teröristler, bulduğu her fırsatta saldırıyor. Çoluk çocuk demeden vatandaşlarımızı katlediyor. Terörle mücadele döneminde on binlerce canın, sosyal kayıpların hesabı geçmişte sorulmadığı için bugün aynı cüretle karşımıza çıkıyorlar. Ama artık Türkiye eski Türkiye değil. Artık Türkiye eline vur ekmeğini al cinsten bir ülke değil.

Asker ve ekonomi vizyonlarını kendi belirleyen, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bir Türkiye var. Geçtiğimiz 20 yılda asırlık eser ve hizmetlerle kayıplarını telafi eden, altyapısını kuran Türkiye, artık kararlarını kendi iradesiyle vermekte. Atılımlarını kendi gücüyle gerçekleştirmektedir. Dünyanın pek çok krizin pençesinde kıvrıldığı bir dönemde sadece altyapı gücümüzü geliştirmekle kalmadık. Ülkemizi her alanda sahip olduğu potansiyelini hayata geçiriyoruz.

Hedeflerimize dudak bükerek bakanlar "doğruya doğru" diyerek bu tabloya bakmak zorunda kalıyor. Yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız.

Şu anda bu alanda 110 bin kişi var. Bu bir rekor. İşte bu Türkiye'nin en önemli lokomotiflerinden biri de Şanlıurfa'dır. Nemrut'u kendi ateşinde boğan, dünyanın en büyük kalkınma projesi GAP'ın şehri Şanlıurfa inşallah Türkiye Yüzyılı'nın da yıldızı olacaktır. Şanlıurfa, geçmişisin şanlı temsilcisi, geleceğimizin teminatı giderek yerini daha da güçlendiriyor.

Bin yıl önceki hesaplaşmayı tekrarlamak istediklerini biliyoruz. Bunlara en güzel cevabı fedarlıklarınızla, birlikteliğinizle veriyorsunuz. Türkiye olarak Bosna'daki Karabağ'daki Libya'daki daha pek çok yerdeki kardeşlerimize hangi duyguyla sahip çıkıyorsak, Suriye'deki kardeşlerimize de aynı hissiyatla sahip çıkıyoruz.

Biz ensarı da muhaciri de biliriz. Bay Kemal bilmeyebilir. Onun öyle bir derdi yok. Ne ensardan anlar ne muhacirden. Benim Peygamberim muhacirdi. Medine'den Mekke'ye bir muhacir olarak gitti. Onun ümmeti olarak bizler muhacirler olarak da gelenleri biliriz, ensar olarak da kucağımızı açmayı biliriz.

Suriye'deki Kürt, Arap da bizim kardeşimiz. Türkmen de bizim kardeşimiz.

Eğitimde 13 bin 587 yeni adet derslik inşaat ettik. Üniversitelerimizi büyüttük. Sosyal yardımlarda Şanlıurfalı ihtiyaç sahiplerine 19 milyar lira tutarında kaynak aktardık. 1700 yataklı Şehir Hastanesi'nin inşası da sürüyor.

"CEYLANPINAR VE AKÇAKALE'YE DOĞALGAZ ARZINA BUGÜN BAŞLIYORUZ"

İlk İşyerim kapanyasıyla 500 yeni iş yeri yapacağız. Viranşehir ve Haliliye Millet Bahçeleri'nin yapımında sona geldik. Bölünmüş yol uzunluğunu 604 kilometreye çıkardık.

Tüm bunlarla beraber Tarım ve Orman'da son 20 yılda 5 baraj, 4 gölet, 3 içme suyu tesisi, 33 arazi toplulaştırma projesi, 1 hidroelektrik tesisi inşa ettik.

Çiftçilerimize 9,6 milyar liralık zirai gelir artışı sağladık. GAP Projesi'nin eksikliklerini tamamlayana kadar bize durmak yok. 16,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Şanlıurfa'yı sadece ülkemizin değil dünyanın önde gastronomi merkezlerinden biri haline getirmek için birçok projeyi hayata geçirdik geçiriyoruz.

Bir araştırma-geliştirme merkezi kurduk. İşverenlerimize 3,5 milyar lira tutarında prim teşviki sağladık. Ceylanpınar ve Akçakale'ye doğalgaz arzına bugün başlıyoruz. Harran ve Halfeti'ye de bu ay içinde doğalgaz vereceğiz.

Mobil uygulamalara yönelik alanlara gençlerimizin gösterdiği ilgiden memnuniyet duyuyoruz.

Şehrimizdeki güneş enerjisi sistemlerinin yatırımlarını özel olarak teşvik ediyoruz.

Tarımsal üretime yönelik güneş enerjisi yatırımlara 7,5 milyon liraya kadar çok uygun şartlarda hazine destekli kredi sağlıyoruz. Bu kapsamda 229 milyon liralık kredi kullanıldı. Bu kredilerin şartları ve vadeleri daha da iyileştirilebilir.

"DEVLETİMİZ 15 MİLYAR LİRALIK BİR YÜKÜ ÜZERİNE ALIYOR"

Şanlıurfa'nın da dahil olduğu 6 ilimizdeki tarımsal sulama amaçlı elektrik tüketimine son 4 yılda 3,3 milyar liranın üzerinde destek verdik. Bununla kalmadık. Elektrikteki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirerek ülke genelinde vatandaşlarımızın 3 milyar daha az fatura ödemesini temin ettik.

Çiftçilerimizin kullandığı elektriği de maliyetinin yaklaşık yarısına abonelerine vermek için devletimiz 15 milyar liralık bir yükü üzerine alıyor.

Şanlıurfa'nın verimine verim katmak için şehrimizde bir yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kuruyoruz. Ülkemiz için hayır olmasını diliyorum.

Büyükşehir belediyemiz yaklaşık 1 milyar liraya yakın bütçeyle yatırımlar gerçekleştirdi.

2023'te yeni dönemin kapılarını aralayacağız.

Belediyemiz, parklar, çevre düzenlemeleri ve sosyal tesislerle hizmet kalitesini yükseltti. Pekçok alanda kurduğu fabrikalarla üreticilere destek verdi. 6 geri gönderme merkezini, hizmet binaları gibi pekçok yatırımın açılışını da bugün buradan yapıyoruz.

"KİMSE YANLIŞ HESAP YAPMASIN"

Güvenlik şeridini mutlaka tamamlayacağız."