Saldırılar bizi asla döndüremez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Abide Kavşağı'nda, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. 3,5 yıl sonra Şanlıurfa'ya geldiğini hatırlatan Erdoğan, "Urfa'yı özlemişiz. Görüyorum ki Urfa da bizi özlemiş. Ne diyor İbrahim Tatlıses, Seni gördüğüm zaman dilim ne den tutulur, seni gördüğüm zaman güller elimde kurur, haydi gülüm sen söyle aşkımı sevgiliye... Biz derdimizi size söylemeye geldik. Bugün Türkiye'nin kendi sınırlarını, kendi vatandaşlarının hayatını güvenlik altına almasına da karşı çıkıyorlar. Bunların derdi ne bu coğrafyadaki halktır ne de etnik kökenlerdir. Bunların besleyip büyüttüğü terör örgütü bize saldırıyor. Türkiye artık eski Türkiye değil, Türkiye başına vur diz çöktür mantığındaki Türkiye değil. 2023'te Türkiye'yi yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız" dedi.

'BAY KEMAL BİLMEYEBİLİR'

Ekonomi, diplomasi, terörle mücadele ve mültecilere gönülleri açmak olarak 4 başlık sayan Erdoğan, "Biz ensarı da muhaciri de biliriz. Bundan tavizimiz yok. Bay Kemal bilmeyebilir ama biz biliriz. Onun öyle bir derdi yok, o ne muhacirden anlar ne ensardan anlar. Hiçbir dönemde mazlumun kimliğine bakmıyoruz. Arap da Türkmen de bizim kardeşimiz. Hepsinin hakkını hukukunu korumak hem insanı hem tarihi olarak boynumuzun borcudur. Bu anlayışla 20 yıldır ülkemizin 81 vilayetini huzur ve güven içerisinde kalkındıracak çalışmalar yürüttük. Eser ve hizmet siyasetimizden Şanlıurfa da nasibini almıştır. 70 milyar lira tutarında kamu yardımı yaptık. Üniversitemizi yaptığımız yatırımlarla büyüttük. Yurt, yatak kapasitemizi 4700'e çıkarttık. 1700 yataklı şehir hastanemizin de inşası sürüyor. Genç nüfusu sebebiyle Şanlıurfa'nın konut ihtiyacı hızlı artmaktadır. 7 bin 350 konut daha inşa edeceğiz" diye konuştu

'ELEKTRİKTE KDV YÜZDE 8'

Şanlıurfa'da yapılan Viranşehir ve Haliliye millet bahçesi, Akçakale ilçesindeki yardımlar, Keban Baraj Gölü'ne 2 feribot indirilmesi gibi çok sayıda yatırımı da sıralayan Erdoğan, "Tarımsal üretime yönelik güneş enerjisi yatırımlara 7,5 milyon liraya kadar çok uygun şartlarda hazine destekli kredi sağlıyoruz. Bu kapsamda 229 milyon liralık kredi kullanıldı. Şanlıurfa'nın da dahil olduğu 6 ilimizdeki tarımsal sulama amaçlı elektrik tüketimine son 4 yılda 3,3 milyar liranın üzerinde destek verdik. Bununla kalmadık. Elektrikteki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirerek ülke genelinde vatandaşlarımızın 3 milyar daha az fatura ödemesini temin ettik. Mesajlarımızı net bir şekilde verelim, kimse boş hayale kapılmasın. Siz Bay Kemal'e ve onun yanındakilere bakmayın" ifadelerini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından yapılan yatırımların toplu açılışı yapılan canlı bağlantılarla dualar eşliğinde gerçekleştirildi.

TEK TEK MESAJ VERDİ

1- 2023 seçimlerinde bir dönem daha Cumhurbaşkanı olarak bu kardeşinizi görevlendirmeye var mısınız?

2- Allah'ın izniyle ve milletimizin takdiriyle yasama faaliyetlerini sürdürmeye biz hazırız, siz de bu görevi vermeye hazır mısınız?

3- Türkiye ekonomisi politikasını gerçekleştirerek yaşadığımız sıkıntıları geride bırakacağız. Biz büyümeye hazırız. Siz bu görevi bize vermeye hazır mısınız?

4- Güney sınırlarımız boyunca kurmakta olduğumuz 30 km'lik güvenlik şeridini muhakkak tamamlayacağız, saldırılar bizi kararlılığımızdan asla döndüremeyecek. Bize bu görevi vermeye hazır mısınız?

5- Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız. Bu görevi bize vermeye hazır mısınız?

6- Eski Türkiye güzellemesi yapanların, 6'lı masada olduğu gibi, "Sen ne istiyorsun? Bunu" onlar paylaşadursun. Siz bize bu görevi vermeye hazır mısınız?

7- Kapalı devre parti toplantılarında yalan ve iftira siyasetini yapanlara bunun tutmayacağını anlatmaya devam edeceğiz. Bu görevi bize vermeye hazır mısınız?

BAY Kemal ve arkadaşları ne konuşuyor? Onlar musluk musluk, musluk açıp kapatıyorlar. Biz milletimize yalanla değil hakikatle konuşuyoruz. BU muhteşem katılım hep bir ağızdan Türkiye'nin dört bir yanı dursun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.

110 BİN KİŞİYLE REKOR KIRILDI

Başkan Erdoğan, açılış töreninde 110 bin kişiyle rekor kırıldığını belirtti. Erdoğan, "Resmi rakama göre burada 110 bin kişi var. Bu bir rekor! İşte Türkiye'nin en önemli lokomotiflerinden birisi Şanlıurfa. GAP'ın şehri Şanlıurfa inşallah Türkiye Yüzyılı'nın da yıldızı olacak" dedi.

'BİZE CUMHURBAŞKANIMIZ YETER'

TÖRENE Şanlıurfalı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de katıldı. Mikrofonu eline alan Tatlıses, "Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı go ti. Cumhurbaşkanımız nereye biz oraya. Son nefesime kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayım" diyerek seslendi. Daha sonra Erdoğan, Tatlıses ile birlikte "Haydi Söyle" şarkısını söyledi. Tatlıses 2013'te yaptığı bir paylaşımda, Kürtçe "Te go ti çi go ti" cümlesinin anlamını "Sen dedin ne demedin anlamına gelir yani boş battal gibi bir şey" diyerek açıklamıştı.