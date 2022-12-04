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Haberler Gündem Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 18 terörist yakalandı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 18 terörist yakalandı

Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin Cerablus ve Bab bölgelerinde yapılan operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'ın sözde maliye emirinin de aralarında bulunduğu 18 teröristin yakalandığı bildirildi.

DHA

04.12.2022, 12:05 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022, 12:55

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Suriye’nin kuzeyinde 18 terörist yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde; Suriye Görev Gücü Cerablus ve El-Bab Jandarma Danışman Komutanlıkları unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu dün Suriye Cerablus ve El Bab bölgesinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda taban genişletme, propaganda, eleman temini ile istihbarat toplama faaliyetleri yürüten ve aynı zamanda da eylem arayışı içinde olduğu belirlenen, aralarında örgütün sözde 'Maliye Emiri'nin de bulunduğu 13 DEAŞ mensubu ile Suriye Münbiç bölgesinden eylem amaçlı Cerablus bölgesine gönderildiği tespit edilen 5 PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda patlamaya hazır 10 kilo el yapımı patlayıcı içerikli bomba düzeneği, 4 bomba elektronik devre kartı, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca ve 253 fişek ele geçirildi.

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