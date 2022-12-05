Kılıçdaroğlu bindi IMF trenine gidiyor kıyamete

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ YAZDI.



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" mottosuna rakip olarak planlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vizyonundan emperyalist Batı'yı yönlendiren IMF treni çıktı. İstanbul'dan geçen IMF trenine dikkatle bakınız lütfen. Her şeyiyle Batıcı, bir kadro çıktı karşımıza.

Küreselci Amerika'nın yaklaşımlarını benimseyen, 'New York-Londra merkezli ekonomik programın sözcüleri ile beraber yürüyen CHP-Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfü Kırdar Salonu'ndaydı.

Ne olmuştu 2001 krizinde? Amerika'dan Türkiye'ye gönderilen Kemal Derviş ve sağ kolu Faik Öztrak, IMF'den para bulmuşlar, faizleri yükseltmişler, borç para ile ekonomiyi düzeltmeye çalışmışlardı.



KEMAL DERVİŞ'İN HAYALİ

Lütfü Kırdar'da ekonomi modelleri 'IMF' olanlar konuştu. CHP'nin vizyon toplantısının içindekiler bir alem.

Dıştan destekleyenler, sufleler verenler bir alem. Kılıdaroğlu'na başdanışman olan Rifkin ve küresel çetenin yetiştirdiği adamlar sahnede. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bindiği IMF treninde IMF valisi olarak 2001'de Ankara'ya gönderilen Kemal Derviş'in hayaleti dolaşıyor.

CHP'nin beyin takımının önde gelen kadroları konumundaki Selin Sayek Böke ile Faik Öztrak tanınmış IMF'ciler.

Kılıçdaroğlu'nun Amerika ve İngiltere icazet gezisinde yanındaydılar. Selin Sayek Böke, IMF koridorlarından yetişmiş, neoliberal görüşleriyle tanınırken, F. Öztrak da IMF'nin Türkiye ataması olarak kabul edilen Kemal Derviş döneminin hazine müsteşarı olarak akıllarda.



ALMANYA'YI BATIRAN İSİM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hacer Foggo, ABD ve Avrupa devletlerinin desteklediği vakıflardan aldığı fonlarla yürüttüğü çalışmalarla tanınıyor.

Foggo'nun derneğinin, Amerikan Turkish Philanthropy Funds Vakfı tarafından fonlandığı ortaya çıkmıştı. Foggo'nun derneğini, Sorosçuların da yönetiminde olduğu, Amerikan istihbaratının yan örgütlerinden Ulusal Demokrasi Enstitüsü'nün de desteklediği iddia ediliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bindiği IMF treninde konuşma yapan Refet Gürkaynak da IMF'ci. Hatırlayalım, CHP'li Faik Öztrak ve İyi Partili Durmuş Yılmaz'ın 2019'da IMF temsilcileriyle Ankara Hilton Otel'de yaptığı gizli toplantıya da katılmıştı.

Gürkaynak, IMF'yi Türkiye ekonomisi için bir zorunluluk olarak gören ve "IMF'den borç almak gerekir" diyen bir isim. Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olan Rifkin, Almanya'yı batıran isim. Nükleer santrallara karşı çıkarak Merkel'i kafaya alan Rifkin, bugün Almanya'nın donmasının arkasındaki isim olarak konuşuluyor.





ACEMOĞLU'NUN DOSYASI KABARIK

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasında 'Nobel alacak' diye böbürlendiği Daron Acemoğlu'nun dosyası kabarık. IMF'ci ve FETÖ'cülüğün alameti farikası. Aziz milletimiz CHP'yi 72 yıldır iktidara getirmedi. Türkiye çok partili siyasi hayata geçtiğinden bu yana 72 yıldır CHP, hiç tek başına iktidar olamadı. Neden acaba?

Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılında Derin ABD'nin aparatı FETÖ'nün bir kaset operasyonuyla CHP'nin başına oturtuldu. O günden bu yana yapılan seçimlerde de aziz milletimiz CHP'ye iktidar olacak oylarını vermedi.

Her şeyden önce Kemal Bey duruşu, söylemleri ve açıklamalarıyla seçmene hiç mi hiç güven vermiyor.

Onun yöneteceği ülkenin felaketten felakete sürükleneceği inancı, hemen her yurttaşta egemen.

SONUÇ

Allah korusun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bindiği IMF treni kadrolarının Türkiye'nin geleceğine ipotek koymaları tehlikesi var. Bu tehlikeyi iyi gören Prof. Dr. Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na Jeremy Rifkin tepkisi: "Kazayla kazanırsa, kapitülasyonları da ilan eder." Son vizyon toplantısı ile bir kez daha gösterildi. Kılıçdaroğlu'nun vizyonu IMF, rotası Amerika ve Avrupa.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bindiği IMF trenindeki isimler CHP'nin siyasette Atatürk'ten koptuğu gibi, ekonomide de koptuğunu gösteriyor. Atatürk'ün kurduğu CHP nerede? Yerlilik-millilik, tam bağımsızlıkla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir kurgu gözlerden kaçmasın. Bu kadrolar mı iktidara gelecek? "Bağımsızlık karakterimdir" diyen antiemperyalist Atatürk'ün kurduğu CHP yok.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun IMF trenine bindirilmiş partisi bir gerçek.