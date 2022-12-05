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Haberler Gündem ‘Kontrolsüz su tüketimini engelleyelim’

‘Kontrolsüz su tüketimini engelleyelim’

5.12.2022

‘Kontrolsüz su tüketimini engelleyelim’
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü" dolasıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kontrolsüz su tüketiminin önüne geçmek için belediyelerimiz başta olmak üzere hepimize görevler düşüyor. Bugün suyumuza sahip çıkalım" dedi. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Su kaynaklarımız, geleceğimiz için kırmızı alarm veriyor. Veriler, en fazla su kaybının içme suyu temin ve dağıtım aşamasında oluştuğunu gösteriyor. Bu doğrultuda başlatılan 'Su Verimliliği Seferberliği', önemli bir başlangıç adımı. Kontrolsüz su tüketiminin önüne geçmek için belediyelerimiz başta olmak üzere hepimize görevler düşüyor. Bugün suyumuza sahip çıkalım." Erdoğan paylaşımında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca "Su Verimliliği Seferberliği" başlığı altında Emine Erdoğan hazırlanan görsele de yer verdi.
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