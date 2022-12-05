AK Parti İzmir İl Başkanlığı Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları aynı anda 30 ilçede ziyaretlerde bulundu. Bayındır Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şendil ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin hedefinde KÖYKOOP ve Süt Kuzusu Projesi'ne ilişkin gelişmeler vardı.



BAŞKAN Sürekli, "Doğru giden 'Süt Kuzusu' gibi bir projeye balta vurdular. Altından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşinin başında, meclis üyelerinin yönetiminde olduğu KÖY-KOOP çıktı. Gerçek anlamda bir kooperatifçiliğe değil; işlevsizliğe, menfaate ve şaibeye karşıyız. Hiç utanıp sıkılmadan da bu düzeni, ticareti devam ettiriyorlar. Bu ticaretin hiçbir yerinde ne 'başka bir tarım' ne de 'üretici' var! Yapılan başka bir tarım değil, başka alışveriş" diye konuştu.

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