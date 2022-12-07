Azerbaycan-Türkiye tatbikatına mesaj: Biz birbirimizle et ve kemik gibiyiz

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte "Kardeş Yumruğu" Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini takip etti. Başkan Erdoğan da, görüştüğü Milli Savunma Bakanı Akar'ın telefonundan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'un telefonundan tatbikata katılan personele hitap etti. Erdoğan, "Biz tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi candan seviyoruz. Candan sizi bağrımıza basıyoruz. Bu tatbikat da göstermiştir ki biz birbirimizle et ve kemik gibiyiz. Kimse bizi birbirimizden ayıramaz, Allah'ın izniyle de ayıramayacaktır" dedi

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