Bestepe’de Anayasa zirvesi

TBMM'DE yeni dönemin bütçe görüşmeleri devam ederken, dün Beştepe'de sürpriz bir zirve gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı'nda Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Anayasa konusunda kritik bir toplantı yapıldı. Toplantıya Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Başkanvekili Mehmet Uçum ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zenginiştirak etti.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANMIŞTI

AK Parti'nin başörtüsüne anayasal güvence hazırlığı çalışmaları yakın zamanda tamamlanmıştı. Ardından konuyla ilgili teklif de partide imzaya açılmıştı. Toplantıda bu konunun detayları ve yanında ailenin yapısının korunmasına yönelik anayasa değişikliğine dair düzenleme konuşuldu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa'nın 24. maddesine 2 fıkra ekleneceğini açıklamıştı. O fıkralarla hiçbir kadının dini inancı nedeniyle başını örtmesi ya da tercih ettiği kıyafetinden dolayı temel hak ve hürriyetlerini kullanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamayacağı hüküm altına alınacak. Ayrıca ailenin korunması başlıklı anayasa maddesine, ailenin bir kadın ve bir erkeğin evliliğinden oluşacağı, aile bağının bu şekilde kurulacağının mümkün olduğuna dair bir hükmün de eklenmesi bekleniyor.