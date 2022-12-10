AK Parti’den tarihi adım!

AK Parti'nin başörtüsü konusunda anayasa değişikliği teklifi TBMM'ye sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. AK Parti, MHP ve BBP'den 336 vekilin imzası bulunduğunu belirten Zengin, "Başörtüsü meselesine, bir bez parçası diyenler bu konuyu hiç anlamamışlardır. Bunun nasıl bir travma olduğunu anlayamaz. Rahmetli Özal, bu problemi çözmek için uğraştı. Vesayetin etkisi uzun zamandır devam etti" dedi.

"HEP şikayet ettikleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olmasaydı, milletimizin önüne gidip yüzde 50+1 oy almak zaruriyeti olmasaydı böyle bir şey yapmayı düşünürler miydi sizce?" diyen AK Partili Zengin, "Ben kendi vicdanımda cevabını veriyorum. Sadece kendi mahallelerinde siyaset yapmak yetmiyor. Tereciye tere satıyorlar. Anayasa ile verdiğiniz şeyi kanun ile alamazsınız. Kanunların içeriği var. Kanun metnini okumuşsunuzdur CHP'nin verdiği. İçinde çok da yasaklamaya kapı açan maddeler var. Sonuç olarak CHP'nin kanun teklifine siyaseten değil, hukuk mantığıyla hayır diyoruz. İçeriğine toptan hayır diyoruz. Biz onlara bir fırsat veriyoruz. Gelin anayasa teklifine destek verin. TBMM'ye yakışan budur" ifadelerini kullandı.