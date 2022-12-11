Akşener- Kılıçdaroğlu düellosuna az kaldı

Aziz Milletimiz pek merak etmiyor ama, 'Altı artı HDP' masasında 6 Aralık 2022 tarihi itibariyle son durum şöyle: Meral Akşener, 'BAŞBAKANLIK' peşinde, Kemal Kılıçdaroğlu can derdinde. Karamollaoğlu, Babacan ve Davutoğlu milletvekilliği pazarlığında. Gültekin Uysal CHP listesinde. HDP'li Demirtaş da cezaevinden 6'lı masaya ayar vermekte. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener artık net biçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın ORTAK ADAY olmasını istemiyor.

Çünkü Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağına kesine yakın inanmış durumda. Şimdi hep beraber son aylardaki gelişmelere bir göz gezdirelim.

DESTEKLEDİĞİNİ SÖYLEMİYOR

Altılı masa liderleri açıktan 9 KERE (kapalı toplantı sayısı pek bilinmiyor) peş peşe toplantı yaptılar.

Her toplantıdan sonra Meral Akşener, 'KAZANACAK ADAY' lafını ısrarla tekrarlıyor. "Kazanacak aday bulalım, seçime girelim' lafını defalarca söylüyor.

Dikkatinizi çekmiştir. Nezaketi elden birikmiyorlar, gülücükleri ihmal etmiyorlar, Buluşmalarda hararetle tokalaşıyorlar. Hiçbir zaman aynı fikirde olmasalar da tek düşünceleri BAŞKAN ERDOĞAN'I DEVİRMEK.

Meral Akşener, aylardır Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhurbaşkanı adayı' olmak için çıldırdığını, her fırsatta ısrar ettiğini göre göre, bir kez olsun desteklediğini söylemedi. Söylemiyor.

LAF SOKMANIN AMACI OLMALI

Bitmedi.

Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu, CUMHURBAŞKANI ADAYI YAPSINLAR umuduyla Amerika'ya ve İngiltere'ye icazet gezileri yaptı. Yakında Almanya'ya gidecek. 3 Aralık'ta dünyaya meydan okumaya, ortaya vizyon koymaya hazırlanırken, bir baktık 12 saat önce-2 aralık gecesi Akşener aniden TV'ye çıktı. Israrla sorulan 'Kılıçdaroğlu'nu destekliyor musunuz' sorusuna bir kez olsun EVET demezken, "Masaya İmamoğlu ve Mansur arkadaşlarımız aday gösterilirse, HAYIR DEMEYİZ' dedi. Böyle konuşmak neyin nesi? Laf sokmanın bir amacı olmalı. Bilindiği gibi Meral Akşener Daha önce de İmamoğlu'nun Yüzünde 'Rabbi Yessir' görmüş ve büyük fetihler yapan Fatih'e benzetmişti. Bir kere olsun Kılıçdaroğlu'nun yüzünde neden Rabbi Yessir göremiyor acaba?

Ya Kılıçdaroğlu'nun yüzüne net bakmıyor. Ya da Kılıçdaroğlu'nda böyle bir durum yok. Meral Akşener isimlerini söyledikçe, İmamoğlu ve Yavaş'ın geceleri rüyalarında KÜLLİYE'Yİ görmemeleri mümkün değil. Bir kaç ay önce de CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Meral Akşener'e yalvararak, "Altılı masa olarak isimleri konuşurken, orada şey olursa BOLU'DA KARDEŞİNİZ var. Aklınızın bir kenarında bulunuversin sayın genel başkanım demişti. Akşener, son TV programında herhalde Tanju Özcan'ı unuttu. CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş bir sözüyle çok meşhurdur.

Savaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin "Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı aday yapacaklar" diyerek ABD Başkanı Joe Biden'ın "Türkiye'de muhalefeti desteklediğimizi göstermeliyiz" sözlerini akıllara getirmişti. Lütfü Savaş, yakın zamanda "Altılı masa aday çıkaramazsa ben hazırım" çıkışı yaptı.

KÜRESEL GÜÇLERDEN BİR TÜYO almış olmasın?

BAY KEMAL YOK HÜKMÜNDE

Kılıçdaroğlu aday olacağını hissettiriyor ama Meral Akşener onun isteğini, düşüncesini göz ardı ediyor. Yetmezmiş gibi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini söylüyor. Manevralarında kullanıyor. Sık sık bir araya geliyor. Resim veriyor. Musluk ve park açılışlarında, tarla ziyaretlerinde buluşuyorlar. Yer yer ileri giderek, 'Onlar benim adaylarım' havasında, İYİ PARTİ BELEDİYE BAŞKANLARI HAVASI BASIYOR. Kılıçdaroğlu sürekli İstanbul ve Ankara belediye başkanlarının 'işlerine devam etmeleri gerektiğini' ifade etse de Meral Akşener bu sözü hiç duymamış gibi davranıyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun bu sözünü 'yok hükmünde' görüyor.

SONUÇ

BU kadar RAHATSIZ EDİCİ, SİNİR TELLERİNİ OYNATAN, rencide edici, kırıcı tavırlara, manevralara Kemal Kılıçdaroğlu nasıl dayanıyor? Bunlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçırmıyor mu? Kaçırıyordur ama belli etmiyor. MERAL AKŞENER ile düelloya hazırlanıyor olabilir