Soylu’dan Meclis’te albümlü cevap

TBMM Genel Kurulu Bütçe görüşmelerinde yine tansiyon yükseldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün sosyal medya hesabından "Kılıçdaroğlu bütçe konuşmasında 4 soru sordu. İftira olsa da demokrasi ve milletimize olan sorumluluğumuz gereği dördüne cevap verdik. (bir ufak detay var) Şimdi 5 sorumuz ve aşağıdaki hazırlıklarımız var. Bakalım Kılıçdaroğlu'nun nasibinde neler var" paylaşımında bulunmuştu.

DERVİŞOĞLU'NA TEPKİ

SOYLU, bütçe görüşmelerinde "Kılıçdaroğlu hatırası", "CHP-Terör FETÖ", "'CHP-Terör DHKPC/PKK" ve "CHP Belediyeler Yolsuzluk" yazılı albümleri getirdi. Bakan Soylu, HDP'lilerin kendisine yönelik 'Kürt düşmanı' suçlamasına da kürsüden cevap verdi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın sözlerine cevap veren Soylu, "Birincisi Kürt düşmanı kimdir biliyor musunuz? 10 yaşındaki çocuğa kalaşnikof veren PKK ve HDP'dir. Son beş yılda 1230'un üzerinde Türkiye'ye teslim olan PKK terör örgütünden kişiler var. Teröristler var. Geldiler ve 'HDP bizi dağa gönderdi' dediler. Esas hesabı siz vereceksiniz siz. Esas hesabı siz vereceksiniz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan'a ve sisteme hakaret eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç sert dille yanıt verdi.

Bakan Soylu, Dervişoğlu'nun, terörle mücadele ile ilgili tek kelime kullanmamasını da esefle değerlendirdiğini belirtti. Soylu, "Devlete ve bizlere tamamen hakarete ve maalesef Türkiye Cumhuriyeti'ni suçlayıcı bir anlayışa döndürüp Türkiye'nin şanlı terörle mücadelesine bir cümle bile ayırmamasını esefle değerlendiriyorum" dedi. Tunç da "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine milletimiz onay vermiştir. Asıl ucube sistem 105 turda cumhurbaşkanını seçemeyen ve darbeye yol parlamenter sistemdir. Asıl ucube sistem darbeler üreten, asıl ucube sistem muhtıralar, krizler, Güneş motelleri üreten sistemdir" dedi.