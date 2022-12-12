Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI ŞÖYLE:

Sözlerime başlarken Kumluca ve Finike ilçerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Cumartesi günü Samsun'da onbinlerle bir araya gelerek toplu açılışlarımızı yaptık. Ülkemize ve milletimize hizmetle dolu 2 haftayı geride bıraktık.

TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Cumhuriyetimizin 100. yılının sevincini yaşamak lafla sözle şiirle olmaz. Bizim için Cumhuriyetin 100. yılı istikbalimize yakışır eserlerle milletimizin karşısına çıkmak demektir. Dünyanın siyasi ve ekonomik olarak tarihi bir dönüşüm içerisine girdiği dönemde Türkiye Yüzyılı vizyonu hayati bir önem kazanmıştır. Cumhuriyetimizin ilk yüz yılında vaktimizi boşa tüketen tartışmaları artık geride bırakmalıyız. Artık hep birlikte ortak geleceğimize odaklanmalıyız. Türkiye Yüzyılına umutla kararlılıkla bakabildiğimizde bu aziz milletimize sorumluluğumuz hakkıyla yerine getirebiliriz. Türkiye Yüzyılı ile nesillerin özlemi olan güvenlik ve refah seviyesine çıkarmak istiyoruz.

EMPERYALİST GÜÇLERE NET MESAJ

Vatan toprakları üstünde varlığımızı her dönemde karşımıza çıkan emperyalist güçlere karşı verdiğimiz mücadeleye borçluyuz. Bugün de milletimiz üzerinde karanlık hesaplar yapan emperyalist yapılara karşı aynı mücadeleyi tek vücut, tek yürek olarak vermek mecburiyetindeyiz. Milletimiz darbecilere, ekonomik tetikçilere karşı yanımızda yer alarak milli iradenin gücünü ispatlamıştır.

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

Başörtüsü özgürlüğünü teminat altına almayı, ve aile kurumunu güçlendirmeyi amaçlayan anayasa değişikliği teklifi milletimizin sorunlarını milli iradenin gücü ile çözme kararlılığın son örneğidir. Demokrasi, hak ve özgürlükler gibi kavramları samimiyetle savunan herkesi bu teklifi desteklemeye çağrıyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE

Kararlılık ve cesaretle uygulamaya koyduğumuz terör örgütleri ile mücadele ile bu sorunun üstesinden önemli ölçüde geldik. Son dönemde verdiği ağır kayıplara rağmen saldırılarını yeniden artırmaya çalışan terör örgütünü bu şekilde hareket etmeye yönelten sebepleri biliyoruz. Sınırımızdaki güvenlik hattını tamamlayarak bu sinsi planı bozacağız.

ENFLASYON VE FAHİŞ FİYAT ARTIŞI

Emtia fiyatlarındaki yükselişin en belirgin faktörü olan dış sebeplerin istikrara kavuşmasının biraz vakit alacağı anlaşılıyor. İçerideyse kimi panikten kimi art niyetten kaynaklanan kurdaki ve maliyetteki artışla izah edilemeyen fahiş fiyat artışlarına maruz kaldığımız gerçektir. Enflasyonun birkaç ay içerisinde yüzde 40'lara ineceği ortada, yüzde 20'ler seviyesine indirmekte kararlıyız.

6 YAŞINDAKİ KIZA İSTİSMAR

Arkadaşlarımız gereken çalışmaları yaptı ancak bunları görmezden gelen bir muhalefet söz konusu. Her şeyden önce günümüz şartlarında 13 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik gibi bir durumu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Daha küçük yaştaki istismar iddiaları tam bir faciadır. Mağdur, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza başvurduğu andan itibaren kurumlarımız bu konuyu sahiplenmiştir. İçişleri Bakanlığımız tarafından yürütülen soruşturmanın ardından konu yargıya intikal etmiştir. Bu aşamada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız avukat temin etmiştir. Dava ile ilgili ilk duruşmanın yakında yapılması bekleniyor.

"BAY KEMAL DİYARBAKIR ANNELERİ'Nİ KAÇ KERE ZİYARET ETTİN"

Bey Kemal kendine çeki düzen ver. Her şeyden önce böyle bir hadiseyi milletimizin inancıyla ve o inancın temsilcisi kurumlarla irtibatlandırmak en hafif ifadesiyle ahlaki olmayan bir çarpıtmadır. Niyet mağdurun hakkını savunmaksa biz bunu zaten yapıyoruz. Sonuna kadar da yapacağız. Bay Kemal Diyarbakır Anneleri'ni kaç kere ziyaret ettin. Kızları, yavruları ellerinden alınan gözü yaşlı anneleri kaç kere ziyaret ettin. Medya ve benzeri yerlerdeki rezilliklere göz yumanların bu hadise üzerinden insanlarımızın bir kısmının değerlerine saldırmasına onlara linç uygulamasına müsaade göstermiyoruz. Bu konuyu da her seviyede takip etmeyi ve neticelendirmeyi sürdüreceğiz.

KARADENİZ'DE DOĞAL GAZ KEŞFİ

Bugün 540 milyar metreküplük bir rezerve ulaştık. Bölgede yeni keşifler neticelendirildiğine milletimizle paylaşacağız. Günlük 10 milyon metreküp gaz üretimi ile başlayıp bunu 40 milyon metreküpe çıkaracağız. Gazı karada işleyecek Filyos'un yüzde 85'i tamamladık.

GABAR DAĞI'NDA BULUNAN PETROL

Jandarmamız ile 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik. Dünyada 2022 yılında karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezervin değeri 12 milyar dolara denk geliyor.

SOSYAL DESTEK YARDIMLARI

Hayata geçirdiğimiz ve sürekli geliştirdiğimiz Türkiye Aile Destekleri kapsamına giren 2,8 milyon hanemize 9,2 milyar lira nakti kaynak aktardık. Bu ay 3,8 milyar daha nakti kaynak aktarımı yapacağız. Kasım ayında 9,4 milyon ihtiyaç sahibi vatandaşımızın 2,9 milyar lira tutuarındaki genel sağlık sigortasını ödeyerek ücretsiz sağlık hizmeti almalarını sağladık.

ÖĞRENCİLERE DESTEK MÜJDESİ

Öğrencilerimize başarı destek ödemesi yapacağız. Bu yıl itibariyle lisansta 850 lira olan bursu 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisansta 1700 liradan 2500 liaraya doktora da 2550 liradan 3750 liraya çıkartıyoruz. Kredi almış öğrencilerin sadece ana para ödemesini sağlayan düzenlemeye gittik. Bununla kalmadık 2022-2023 döneminde ücretlere zam yapmayarak öğrencilerimizin yurtlarında barınabilme hakkı sağladık. Bu yıl 850 bin kişi ile yurtlarımızda rekor barınma sayısına ulaştık."