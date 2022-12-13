Vizontele muhalefeti cahilliğiyle kalsın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. Her yıl farklı temada düzenlenen Inovasyon Haftası'nın Türkiye'nin zengin birikimini ve şirketlerin başarılarını ortaya koyduğunu ifade eden Erdoğan, "Milletimizin zorluklar karşısında pes etmeyen çelikten iradesine şahit oluyoruz. Savunma Sanayiinde Türkiye şampiyonlar ligine yükseldi. 20 yıl gibi kısa bir sürede büyük büyük bir başarı hikayesi yazdık. Savunma Sanayii ihracatını bu yıl 4 milyar dolara çıkaracağımıza inanıyorum. Savunma projeleri bütçesini 5,5 milyar dolardan 75 milyarın üzerine çıkardık. Yabancılara muhtaç olan ülkeyi, NATO müttefiklerine ileri teknolojili ürünler satan bir ülke haline getirdik. Göreve geldiğimizde adeta iflasın eşiğinde olan THY yolcu sayısında rekordan rekora koşuyor. THY sektördeki öncü rolünü günden güne tahkim ediyor" diye konuştu.

'BİRKAÇ AY İÇİNDE YOLLARDA'

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG ile milletin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdüklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 99'uncu yılına bir armağan olarak TOGG'un Gemlik'teki en son teknolojiye sahip üretim üssünü hizmete açtık. Akıllı cihaz diye tabir edilen TOGG'un testleri devam ediyor. İnşallah birkaç ay içinde Türkiye'nin ve Türk sanayisinin gurur vesilesi olacak TOGG'u yollarda görmeye başlıyoruz" dedi.

'GAFLET UYKUSUNDAN UYANIN'

Devrim otomobillerini engelleyenlere cevabı Gemlik'ten devrin otomobiliyle verdiklerini söyleyen Erdoğan, "Davet edildiği halde TOGG'un fabrika açılışına gelmeyip 10 bin km öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini kendi cahilliğiyle baş başa bırakıyorum. Gel be gel, bir şeyler görürsün, bir şeyler katarsın. Hamburger burada çok ama TOGG yok. Türkiye'nin meselelerine yerli ve milli çözümler üretmek yerine ithal ekonomicilerden medet umanları içinde bulundukları gaflet uykusundan uyanmaya davet ediyoruz. Bizim bilgelerimiz burada. Bu gençlik ithal değil, yerli ve milli" ifadelerini kullandı.

'OLUMLU ETKİLERİ YAKINDA DAHA GÜÇLÜ HİSSEDECEĞİZ'

Erdoğan, enflasyon konusunda da olumlu mesajlar verdi. "Düşük faiz politikamızın enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini yakında daha güçlü hissedeceğiz" diyen Başkan Erdoğan, "Avrupası ve Amerikası dahil tüm dünyanın en büyük sıkıntı kaynağı olan hayat pahalılığı meselesini adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına dahil edene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İhracatımız her ay rekor kırarak 255 milyar dolarlık yıl sonu hedefimize yaklaşıyor. Bugün atacağımız adımların neticelerini gelecekte göreceğiz. Biz başkalarının eksik ve hatalarına değil her zaman kendimize odaklandık, kendimizi geliştirmeye çalıştık. Yapamazsınız dediler. Ama biz bunların hiçbirine eyvallah etmedik, boyun eğmedik. Gıda ve enerji krizinin herkesi etkilediği dönemde biz daha rahat konumdayız" dedi.

'PETROL ÜRETİMİMİZİ GÜNLÜK 100 BİN VARİLE ÇIKARACAĞIZ'

BAŞKAN Erdoğan, Türkiye'nin enerji alanında da rahat olduğunu ifade etti. Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküp doğalgaz ile yeni bir dönemi başlattıklarını aktaran Erdoğan, "Kimseden yardım almadan faaliyetlerimizi kendimiz yürütüyoruz. Hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan petrol, doğalgaz arama faaliyetlerini kendimiz yürütüyoruz. Petrol ile ilgili çeşitli illerden müjdeli haberler geliyor. Yurt içi petrol üretimimizi önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

ENFLASYONU YÜZDE 20'LERE İNDİRECEĞİZ

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabine Toplantısı dün Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Başkan Erdoğan, ülke ve bölge gündemindeki konulara değindi. Enflasyon ve hayat pahalılığı sorununun iç ve dış sebepleri olduğunu aktaran Erdoğan, "Hem vatandaşlarımıza hem üreticilerimize hem perakendecilerimize seslenmek istiyorum. Ülkenize güvenin, ülkenize sahip çıkın, ülkenize destek verin. Kısa vadeli hesaplarınızla ülkenizin geleceğine zarar verecek hesaplardan uzak durun. Açıkça söylüyorum herkes hesabını 2023'te yüzde 20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın" dedi.

'İSTİSMARIN TAKİPÇİSİYİZ'

ÜLKE gündeminde olan çocuk istismarı olayını da değerlendiren Başkan Erdoğan bu konuda CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "İstismar iddiaları facia. Kabul etmemiz mümkün değil. Hadiseyi milletimizin inancı ve o inancın temsilcisi kurumlarla irtibatlandırmak ahlaki olmayan bir çarpıtmadır. PKK'nın kaçırıp dağa götürdüğü, liderlerinin istismarına maruz bıraktığı 12-13 yaşındaki kızlarımız için de aynı tepkiyi bekliyoruz. Bakanlıklarımız takipçisidir. Duruşma yakında yapılacak" açıklamasını yaptı.

ÖĞRENCİYE BAŞARI DESTEĞİ

KONUŞMASINDA terörle mücadelenin süreceğine değinen ve Türkiye Yüzyılı vurgusu yapan Erdoğan, öğrencilere müjde de verdi. Öğrencilere başarı destek ödemesi yapılacağını açıklayan Başkan Erdoğan, "Ayrıca kredi burs miktarını lisansta 1250 liraya çıkartıyoruz. Yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükseltilecek" diye konuştu.

GABAR'DA PETROL REZERVİ

ERDOĞAN, Gabar Dağı'nda dev bir petrol rezervi bulunduğunu açıkladı. Başkan Erdoğan, "Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervi sahası keşfettik. 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri. Rezerv değeri yaklaşık 12 milyar dolar" açıklamasını yaptı.