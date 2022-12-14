Başkan Erdoğan Türkmenistan’da! Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 yıllık aranın ardından yeniden Türkmenistan'da. Başkan Erdoğan burada Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Liderler Zirvesi'ne katılıyor.

ÜÇLÜ ZİRVE AVAZA'DA

Türkmenistan'ın turizm bölgesi Avaza, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.

TÜRKMENİSTAN ULUSAL KONSEYİ HALK MASLAHATI BAŞKANI GURBANGULU BERDİMUHAMEDOV İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, zirve kapsamında ilk görüşmesini Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile yaptı.

Başkan Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un davetine icabetle katıldığı Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nin düzenlendiği Avaza Kongre Merkezi'nde, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Berdi Matiyev ve Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral tarafından kapıda karşılandı.

TÜRKMENİSTAN DEVLET BAŞKANI SERDAR BERDİMUHAMEDOV İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile baş başa görüştü.

Başkan Erdoğan, Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kentinde gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldi. Avaza Kongre Merkezi'ndeki görüşmenin ardından iki lider katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan zirve kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geliyor.

Görüşmede mevcut ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar tüm boyutlarıyla değerlendirilecek.

ÜÇLÜ ZİRVEDEKİ ANA GÜNDEM BAŞLIĞI ENERJİ

Türkmenistan, dünyada en büyük doğal gaz rezervine sahip ülkeler arasında 4'üncü sırada. Bu çerçevede liderler, Türkmen doğal gazının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya transferi konusunu ele alacak, yol haritasını konuşacak.