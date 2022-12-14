Devlet selzedelerin yaralarını sarıyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşanan sel felaketinde hasara uğrayan iş yerlerini gezen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Tarım ve Ormancılık Bakanı Vahit Kirişçi esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kumluca'da yaşanan sel sonrası kent merkezinde bulunan yollardaki çamurların temizlenmesi için çalışmalar sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Tarım ve Ormancılık Bakanı Vahit Kirişci, kent merkezinde iş yeri zarar gören esnafı gezerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakanlar, vatandaşlarla sohbet ederek iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Ziyaret sırasında Bakan Soylu, bir çay ocağının sahibi olan Vedat Sarıyer ile görüşerek iş yerinde oluşan masrafı kendisinin karşılayacağını ifade etti. Bu sırada pide restoranı işletmecisi Zülfiye Ceylan (75) Bakan Soylu ile görüştükten sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürüldü. Erdoğan, "Geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun. Bakan arkadaşlarım orada, hep beraber ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Ellerinden öperim. Türkmenistan'dan dönünce gelip oraları gezerim" ifadelerini kullandı. Ceylan ise "Allah razı olsun. Başkanım siz dünya durdukça durun. Sizin gibi lider görmedik. Benim ömrümde senin olsun oğlum" dedi.

'SEL HER ŞEYİ GÖTÜRDÜ'

Erdoğan ile görüşmesinden sonra duygularını dile getiren Ceylan, "Gece 03.00'de sel her şeyi götürdü. Apartmanda izledim ama bir şey yapamadım. Dükkanımda malzemelerim gitti. Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti. Hanımına selam söylemesini ve gözlerinden öptüğümü söyledim. Ben onların zamanında böyle huzur, mutluluk gördüm. Dünya durdukça dursun" şeklinde konuştu.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

ANTALYA'DA toplam 13 bin 200 dekar tarım arazisinde zarar meydana geldiğini açıklayan Başkan Erdoğan, "Kumluca, Finike ve Demre'de genel hayata etkili afet bölgesi kararı alınmıştır. SGK ve vergi borçları ertelenmiştir. Toplamda 100 milyon lirayı aşkın destek bölgeye gönderilmiştir" dedi.

100 KONUT, 920 İS YERİ VE 497 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Kumluca Gavur Deresi'nde inceleme yapan Bakan Soylu, esnafa da 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Soylu, sel felaketinden 497 araç, yaklaşık 100 konut ile 920 iş yerinin hasar gördüğünü açıkladı. Sel sonrası tüm kurum ve kuruluşlar, zarar gören Kumluca ve Finike için seferber oldu. Hasar tespit çalışmaları sürerken, selin neden olduğu yaralar da sarılıyor. Belediyelerin temizlik ekipleri, AFAD görevlileri, gönüllüler de kentteki çalışmalara destek verdi. İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler de selzedelerin imdadına koştu.

KİRİSCİ ARAZİLERİ VE SERALARI İNCELEDİ

Tarım ve Ormancılık Bakanı Vahit Kirişçi, Kumluca merkezdeki incelemelerin ardından selden etkilenen sera bölgesini ziyaret etti, ve Baysı deresini drone ile inceledi. Bakan Kirişci, bölgedeki tarım üreticilerini de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.