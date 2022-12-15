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Haberler Gündem Bakan Yanık: Mağdur kim olursa olsun çalışmalarımızı yaparız ve takibini sürdürürüz

Bakan Yanık: Mağdur kim olursa olsun çalışmalarımızı yaparız ve takibini sürdürürüz

Aile Bakanı Derya Yanık, Türkiye'yi sarsan olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık açıklamasında "Mağdur olan kişinin kimliğine, cinsiyetine yaşına, ideolojisine bakmaksızın o mağduriyetler ne ise hangi başlıkta ise bununla ilgili gerekli çalışmaları bize intikal ettiği andan itibaren yaparız ve takibini sürdürürüz. Nitekim H.K.G meselesinde de aynı ciddiyetle aynı dikkatle bakanlık olarak yetki ve sorumluluk alanımızda olan konuyu, olan çalışmaları yerine getirdik." ifadelerini kullandı.

15.12.2022, 16:35

Bakan Yanık: Mağdur kim olursa olsun çalışmalarımızı yaparız ve takibini sürdürürüz

Aile Bakanı Derya Yanık, Türkiye'yi sarsan olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık açıklamasında "Mağdur olan kişinin kimliğine, cinsiyetine yaşına, ideolojisine bakmaksızın o mağduriyetler ne ise hangi başlıkta ise bununla ilgili gerekli çalışmaları bize intikal ettiği andan itibaren yaparız ve takibini sürdürürüz. Nitekim H.K.G meselesinde de aynı ciddiyetle aynı dikkatle bakanlık olarak yetki ve sorumluluk alanımızda olan konuyu, olan çalışmaları yerine getirdik." ifadelerini kullandı.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN EVLENDİRİLMESİ KABUL EDİLEMEZ
Bir kez daha şunun altını çizerek ifade etmek istiyoruz; altı yaşında bir çocuğun herhangi bir gerekçe ile herhangi bir sebeple hele o güzel dinimizi vesile kılarak evlendirilmesi kabul edilemez.

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