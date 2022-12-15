PKK/YPG’yi korku sarınca ABD yine yardıma koştu

TÜRKİYE'NİN meşru haklarını kullanarak, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yuvalanan terör odaklarına yönelik harekat hazırlığı, hız kesmeden devam ediyor. Özellikle, TSK'nın Suriye ve Irak'ta PKK/YPG terör örgütüne gerçekleştirdiği hava harekatının ardından söz konusu örgütlerle Suriye'de devriyelerini azaltan ABD ordusu, yeniden harekete geçerek ortak devriye atmaya başladı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili konuşan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "ABD adına şunu ifade edebilirim, Suriye Demokratik Güçleri ile ortak operasyonlarımız yeniden başladı. 9 Aralık itibarıyla tam bir şekilde başladı. Tekrar söylüyorum, orada yerel ortaklarla çalışma odağımız DEAŞ'ın yeniden toparlanmaması üzerinedir" dedi. Ryder, Türkiye'nin Suriye'de PKK/YPG'ye yönelik olası kara harekatı konusundaki sorular üzerine yorum yapmayacağını söyledi.