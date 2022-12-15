Türkmenistan’da üçlü enerji zirvesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Türkmen gazı zirvesi kapsamında ortak açıklama yaptı. Heyetler arası görüşmede konuşan Erdoğan, "Güvenilir bir taşımacılık güzergahı olarak ön plana çıkan Orta Koridor bağlamında iş birliği ortak menfaatimizedir. Koridorun önemli bir ayağını Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'yla tamamladık" dedi.

KESİNTİSİZ ULAŞIM SAĞLANDI

Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Osman Gazi ve 1915 Çanakkale köprüleri ile doğubatı eksenli kesintisiz bir ulaşım temin ettiklerini belirten Erdoğan, "Bu güzergahı daha da etkin hale getirmek için birlikte çalışmalı, sınır geçişlerini ve gümrük işlemlerini hızlandırmalıyız. Her 3 ülkenin taşıyıcıları için kara yolu geçiş ücretlerinin ve vizelerin kaldırılması veya makul bir seviyeye çekilmesi, vize ücretlerinde indirim yapılarak vize sürelerinin uzatılması ticaret hacmimizi artıracaktır. Ulaştırma ve gümrük alanında az sonra imzalanacak metinler bu çabalarımıza temel teşkil edecektir" diye konuştu.

"İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ"

Başkan Erdoğan, "Avrupa başta olmak üzere tüm dünya için enerji güvenliği ve kaynak çeşitlendirilmesinin önemini yeniden anlaşıldı. Türkiye olarak biz bu doğrultudaki adımları uzun süredir atmaktaydık. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ile Güney Gaz Koridoru bu açıdan öne çıkmaktadır. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın bel kemiğini oluşturduğu bu koridorla Hazar gazını Avrupa'ya taşıyoruz. Türkmen doğal gazının da Batı pazarlarına aynı şekilde nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor. Hazar'daki dostluk sahasında da Türkmen ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle iş birliğine hazırız. Ayrıca bölgemizde, ülkelerimiz arasında karşılıklı elektrik ticaretinin geliştirilmesini önemsiyoruz. Bu çerçevede Türkmenistan ve Azerbaycan'dan ülkemize elektrik nakli konusunda da çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

TİCARET HACMİ GENİŞLEYECEK

Üçlü zirvede imzalanan belgeler ile 3 ülkenin birlikteliğinin daha da taçlanacağını belirten Erdoğan, "Ulaştırma imkanlarını iyileştirmemiz bu bakımdan ziyadesiyle mühimdir. Ticaret hacmimizi geliştirmek için gayretlerimizi arttırmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. İlgili bakanlarımızın mevkidaşlarıyla başlattıkları bölgesel üçlü platformlar olumlu neticeler vermiştir. Lapis-Lazuli transit taşımacılık koridoru başta olmak üzere bölgesel iş birliği mekanizmaları ile altyapı projelerinin ticaret hacmimizi arttırmanın yanı sıra bölgesel istikrara da katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi. Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile zirve kapsamında Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov tarafından verilen yemeğe katıldı.

5 ANLAŞMA İMZALANDI

BAŞKAN Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in huzurunda, Avaza Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törende, ticaret, bilim, eğitim, kültür, gümrük, enerji ve ulaştırma alanlarında 5 anlaşmaya imza attı.

ZİRVEDE ALİYEV'DEN "ZENGEZUR KORİDORU" MESAJI

AZERBAYCAN lideri İlham Aliyev, Türikiye ile aralarında yeni bir bağlantı sağlayacak olan Zengezur Koridoru'nun açılması için çalıştıklarını belirtti. Aliyev, "Zengezur Koridoru'nun Azerbaycan'dan geçen kısmında demiryolunun yüzde 40'ı, karayolunun yüzde 70'i tamamlandı. İşler 2024'te tamamlanacak" dedi.