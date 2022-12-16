Hazar Denizi’nde Erdoğan rüzgarı

YAŞAM için gerekli olan bir kaynak şeklinde ifade edilecek olan enerji bugün dünya siyasetine yön veren ana konu başlıklarının başında ve uluslararası ilişkilerin en önemli konularından biri haline gelmiş bulunuyor. Dünyadaki değişim ve gelişmeleri çok iyi okuyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan- Türk Devlet Aklı, enerji jeopolitiği alanında dünyanın dikkatini çeken müthiş hamleler yapıyor. Bu bağlamda Türkiye'nin yeni enerji jeopolitiğinin temellerinin Berat Albayrak'ın 2015'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olmasıyla atıldığı bir gerçektir. 2016 yılında ABD aparatı FETÖ'nün darbe teşebbüsünü paçavraya çeviren Başkan Erdoğan ve Türk milleti birçok jeopolitik hamle gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın politikalarının temelini oluşturan yerli ve milli kavramlarla yürütülen Türkiye'nin yeni enerji politikaları, Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e, Irak'tan Libya'ya, Ege'den Azerbaycan'a kadar Türkiye'yi Avrasya'nın enerji merkezi konumuna taşımaktadır.

DİPLOMASİ USTASI

Bugün enerji diplomasisi ustası Erdoğan politikalarıyla, Türkiye enerjide kendi kendine yetebilme dışa bağımlılığı olabildiğince azaltma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu hedef doğrultusunda yoğun bir mesai harcayan Başkan Erdoğan, Türkmenistan'da çok dikkat çeken projelere imza atılmasını sağladı. Dev petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip Hazar havzasında Türk devletler birliğinin belkemiğini teşkil eden Azerbaycan-Türkiye- Türkmenistan liderleri bir fırtına estirdi. Türkmenistan doğalgazı Hazar Denizi altından boru hatları ile Azerbaycan'a gelecek. Azerbaycan-Türkiye arasından Avrupa'ya uzanan trans Anadolu hatlarına bağlanacak.

MAĞDURLARIN MUTLULUĞU

Türkmenistan'daki üç devlet başkanının mutluluğu, heyecanı sadece Türk devletleri birliğinin değil, dünyanın mazlum ve mağdur milyarlarca Müslüman'ın mutluluğudur. Bu tarihi tabloyu Başkan Erdoğan şöyle dile getirdi: "Kardeşlik bağlarımızla güçlenen ilişkilerimizin sahip olduğumuz stratejik avantajlar temelinde daha da pekişeceğine yürekten inanıyorum. Hedefimiz küresel ve bölgesel dinamiklerle birlikte gelişen yeni imkanları insanlarımızın refahı ile bölgemizin istikrarı doğrultusunda değerlendirmektir. Türkmen doğalgazının Batı pazarlarına aynı şekilde nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor. Hazar'daki dostluk sahasında da Türkmen ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle işbirliğine hazırız." Evet. Yakın coğrafyamızın kaderini çok yakından ilgilendiren 5 jeopolitikjeoekonomik enerji projesinin merkezinde Başkan Erdoğan yer alıyor. İnşallah, aziz milletimizin desteğiyle 2023-2028 sürecinde de doğalgaz vanaları Erdoğan'ın elinde olacak. Türkiye'nin merkezinde yer alacağı 5

jeoekonomik enerji projesine göz gezdirelim, analiz edelim.

1) Türkmenistan doğalgazı AZERBAYCAN-TÜRKİYE TRANS AVRASYA Doğalgaz Hattı ile birleştiriliyor.

2) Başkan Erdoğan ile Putin'in öngörüleri doğrultusunda RUSYA'nın enerji merkez üssü konumuna Türkiye geliyor.

3) Doğu Akdeniz'deki Mısır ve İsrail doğalgazının denizaltından CEYHAN-TÜRKİYE üzerinden geçiş planı yeniden devreye giriyor.

4) Mısır gazını Ürdün, Lübnan ve Suriye üzerinden Türkiye'ye ulaştıracak Yeni Arap Doğalgaz Boru Hattı Projesi planlanıyor.

5) ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİ'NİN Kıbrıs açıklarında bulmaya çok yakın olduğu doğalgaz rezervlerinin Türkiye-Avrupa Doğalgaz hatlarına bağlantısı planlanıyor.

ENERJİ MERKEZİ TÜRKİYE

Bilindiği gibi Doğu Akdeniz meselesi Türkiye'nin yeni enerji jeopolitiğinde çok büyük bir önem arz ediyor. Türkiye, Yunanistan'ın arkasına başta Amerika, Fransa, İtalya gibi ülkeleri alarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını gasp etmeye kalkışını BAŞKAN ERDOĞANTÜRK DEVLET AKLI önledi. Libya ile gerçekleştirilen münhasır ekonomik bölge anlaşmasına ek olarak Mısır, Lübnan ve İsrail ile devam eden diplomatik temaslar, stratejik enerji politikalarımızın devamı olarak sürüyor. İşte Türkiye. Enerji merkezı oluyor. Vanaları Türkiye'nin elinde.

2 VANA ÇOK ÖNEMLİ:

1) Türkmenistan doğalgazının Hazar'dan Azerbaycan'a gelişi, Azerbaycan-Türkiye arasından Avrupa'ya uzanan TRANS ANADOLU hatlarına bağlanması.

2) Halihazırda İsrail ile yürütülen İsrail doğalgazının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden Anadolu'ya ve oradan da Avrupa'ya taşınmasını kapsayan görüşmeler Türk diplomasisinin, kararlı duruşunun ve yeni enerji jeopolitiğinin bir tezahürü olarak gündemde.

SONUÇ

AVRUPA donuyor. Türkiye büyüyor. Türkiye, enerji merkezi oluyor. Almanya'nın kaderi Başkan Erdoğan'ın elinde. Yıllardır Türkiye'yi AB'ye almamalarının sonucu burunlarından fıtıl fıtıl geliyor. Anlamlı bir atasözümüz var. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Hatırlatırız. Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Yani bugün içinde bulunulan parlak durumun sürüp gideceği sanılmamalı; çevresine tepeden bakılmamalı; yarın kötü bir duruma düşebileceğini akıldan (hatırdan) çıkarılmamalıdır.