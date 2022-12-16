  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Türk savaş uçakları Ege'de gökyüzünü süsledi

Türk savaş uçakları Ege'de gökyüzünü süsledi

Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçakları Ege’nin uluslararası hava sahasında eğitim görevlerini icra etti.

16.12.2022, 17:59

Türk savaş uçakları Ege’de gökyüzünü süsledi

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı muharip ve destek uçakları, Ege'de uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.



Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçakları Ege'nin uluslararası hava sahasında eğitim görevlerini icra etti.

O anları resmi sosyal medya hesabından paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımız Ege'nin uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti" bilgisini verdi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA