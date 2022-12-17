Saraçhane’de ‘sahte kahraman’ oyunu sahnelendi

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ YAZDI:



Altı artı HDP masası çok sıkışmıştı. Birbirlerine manevra çekiyorlar, arka arkaya çalımlar atıyorlardı. Kazanacak aday tartışmalarıyla zorlanırken, bir de başörtüsü Anayasa değişikliği teklifinin oluşumu ve ne yapılacağı konusunda bir sınavdan geçiyorlardı. Ekrem İmamoğlu'na, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve üyelerine hakaret etmesi sonucu ceza verilince ne tarafından bakarsanız bakın bir tiyatro oynanmaya başladı. Meral Akşener'in yazdığı, Ekrem İmamoğlu'nun baş aktör olarak yer aldığı 'Sahte Kahraman' isimli tiyatro, Saraçhane'de sahneye konuldu. İP Genel Başkanı Meral Akşener-CHP'li Ekrem İmamoğlu tiyatrosu oynanırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ithal danışmanı Jeremmy Rifkin ile Berlin'de buluşmuştu. Meral Akşener'in yazdığı 'Sahte Kahraman' oyununun detaylarında ilginç bağlantılar göze batıyordu. Kılıçdaroğlu'nun boşluğunu çok iyi değerlendiren Meral Akşener'in senaryosuna göre mahkeme saat 18.00'de kararını açıklayacaktı. Bir baktık, İmamoğlu herkesi Saraçhane'ye çağırdı. Meral Akşener, "İstanbul'a hareket halindeyim" mesajı attı.



KILIÇDAROĞLU'NUN ÇEKTİĞİ DE IZDIRAP

Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Aralık'ta mahkemenin karar vereceğini bilmesine rağmen programını bir gün sonrasına bırakmayarak İmamoğlu'nu takmamıştı. Meral Akşener-Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'dan acil geri gelişini beklemeden Saraçhane şovu yaptılar. Meral Akşener, İstanbul'a gidip Ekrem İmamoğlu'na öyle sarılınca aklıma rahmetli Abdullah Yüce'nin 'Bu ne sevgi ah, bu ne ızdırap. Zavallı kalbim ne kadar harap' şarkısı geldi. Meral Hanım'ın bu ne sevgisiydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çektiği de ızdıraptı ve kalbini harap edecek bir fotoğraf vardı ortada. Akşener'in senaryosunu yazdığı 'Sahte Kahraman' oyununun ikinci perdesi otobüs üzerinde oynandı. Meral Akşener, altılı masanın gerçek lideri olduğunu gösterircesine coştu. Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ithal danışmanı Jeremmy Rifkin ile buluşmasının boşluğunu gerçekten iyi doldurdu. Saraçhane'de bir kutlama bir bayram havası vardı. Meral Akşener'in 'Sahte Kahraman' oyunu tutmuş, CHP'liler coşmuş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu unutmuşlardı bir anda. İmamoğlu'nun adaylığı güçlendi. Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'na 'kazanacak aday' laflarıyla aylardır ayar veriyor ancak bir türlü sonuca ulaşamıyordu. Ama mahkeme kararına çok sevinen Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu malı götürme şansı yakalamışlardı.





KARAMOLLAOĞLU BULUŞMAYA GELMEDİ

Saraçhane'de 6 liderin buluşacağı gün yani 15 Aralık'ta çok dikkat çekici iki durum ortaya çıktı. İlkin Kemal Kılıçdaroğlu, sabah katıldığı bir televizyon programında Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devam etmesinden bahsetti. Yani, "Ben adayım, İmamoğlu'na adaylık yolu kapalı" dedi. İkincisi; altılı masa ekibinden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saraçhaneye gelmedi. Yani altılı masa fire verdi. Birkaç gündür Saadet Partisi'nde etkili bir grubun "Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasın, taban oy vermez. Siz aday olun veya başka bir isme destek verin" dediği kulise sızmıştı. Ayrıca Temel Karamollaoğlu'nun, hem başörtüsü hem de çocuk istismarı üzerinden CHP'nin insanların din dünyalarına artan saldırılarından çok rahatsız olduğu biliniyordu.



BUNDAN SONRA NELER OLACAK?

Evet. Mahkeme kararı üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu aşağı indirilmiş, adaylıktan vazgeçirme taktikleri artmışken, Ekrem İmamoğlu, kuyudan çıkarıldı. Bundan sonra yeni gelişmeler olacak. Altılı masa içerisinde İmamoğlu'nun adaylığı için baskılar muhakkak olacaktır. Kılıçdaroğlu ya adaylıkta direnecek ve masa dağılacak ya da Meral Akşener bastıracak, Kemal Kılıçdaroğlu tornistan yapacak. Altılı masaya, küresel kanallardan gelen isme biat edecekler.

SONUÇ

KURGULANMIŞ bir tiyatro oyunu izliyoruz.

Kahramanın yolculuğu diye lanse edilen Ekrem İmamoğlu'nun kuyudan çıkarılma operasyonlarına tanık oluyoruz. Akşener ve İmamoğlu, birlikte el ele vermiş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kuyuya itiyorlar. Muhakkak Kemal Kılıçdaroğlu içinden 'Bu ne ızdırap. Zavallı kalbim ne kadar harap' şarkısını mırıldanıyordur.