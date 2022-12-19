Kapıkule ve Hamzabeyli’de kapasiteler artırılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerdzhiev ile görüştü. Tarabya'daki Vilayet Evleri'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen basın açıklamasında konuşan Soylu, iki ülke arasındaki komşuluk, tarihi ve kültürel birlikteliğe dikkati çekerek, sürekli olarak çözüme yönelik işbirliği halinde olduklarını söyledi. Türkiye ile Bulgaristan arasında kurulan ortak mekanizmanın 6 Aralık'ta çalışmaya başladığını anlatan Soylu, "Yine Sayın Cumhurbaşkanlarımızın talimatları çerçevesinde son yapılan görüşmede alınan kararla birlikte hem Kapıkule hem de Hamzabeyli sınır kapılarında gerek teknolojik dönüşümün sağlanması, gerekse de kapasitelerin artırılması hususunda Sayın Demerdzhiev ve bizde de hem Ticaret Bakanımızla hem İçişleri Bakanlığıyla birlikte bir çalışma hemen başlıyor" diye konuştu.

DİĞER