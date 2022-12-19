  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Kapıkule ve Hamzabeyli’de kapasiteler artırılacak

Kapıkule ve Hamzabeyli’de kapasiteler artırılacak

19.12.2022

Kapıkule ve Hamzabeyli’de kapasiteler artırılacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerdzhiev ile görüştü. Tarabya'daki Vilayet Evleri'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen basın açıklamasında konuşan Soylu, iki ülke arasındaki komşuluk, tarihi ve kültürel birlikteliğe dikkati çekerek, sürekli olarak çözüme yönelik işbirliği halinde olduklarını söyledi. Türkiye ile Bulgaristan arasında kurulan ortak mekanizmanın 6 Aralık'ta çalışmaya başladığını anlatan Soylu, "Yine Sayın Cumhurbaşkanlarımızın talimatları çerçevesinde son yapılan görüşmede alınan kararla birlikte hem Kapıkule hem de Hamzabeyli sınır kapılarında gerek teknolojik dönüşümün sağlanması, gerekse de kapasitelerin artırılması hususunda Sayın Demerdzhiev ve bizde de hem Ticaret Bakanımızla hem İçişleri Bakanlığıyla birlikte bir çalışma hemen başlıyor" diye konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA