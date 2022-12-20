LGBT bizim değil CHP’nin kitabında var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul'da AK Parti'nin düzenlediği Kadın Emeği Zirvesi'ne katıldı. Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali programının bir kez daha Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Kadınlarımızın azmine, gayretine, kararlılığına hayran olmamak elde değil. İnşallah 'Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle birlikte kuracağız. Kadınların, son 20 yılda hayata geçirdiğimiz programların tümünde emeği var. İşletmeden projeye, enerjiden teknolojiye, dijital dönüşümden konuta geniş yelpazeye yayılan yeni destek paketimizin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

CHP VE YAVRU MUHALEFET

Son dönemde dünya genelinde gündeme getirilmeye çalışılan LGBT konusuyla ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, muhalefet partilerine yüklendi. "LGBT denilen olay. Bizim kitabımızda yok" diyen Erdoğan, "Fakat CHP'nin kitabında var mı? Var. Diğer yavru muhalefetin kitabında var mı? Var. Onlarla beraber yürüyorlar mı? Yürüyorlar. Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Şimdi buradan nereye geliyorum? İnşallah önümüzdeki dönem inşallah bakanlıklarımızla, tüm ilgili kurumlarımızla, STK'larımızla bu büyük tehlikelere karşı daha müteyakkız şekilde mücadele edeceğiz" açıklamasını yaptı.

YENİ DESTEK PAKETİ MÜJDESİ

Kadınlara daha fazla destek vermekte kararlı olduklarını dile getiren Erdoğan, "Yeterli teminata sahip olmayan ama kredibilitesi yüksek firmalarımıza en az yüzde 75 oranında Hazine destekli kefalet sağlıyoruz Kadın girişimcilerimize ve kadın kooperatiflerimize 2 milyar liralık kefalet paketi tahsis ettik. Kadınlarımıza her alanda pozitif ayrımcılık yaparak, onları hayalleri ile buluşturmak için gereken desteği veriyoruz. Başörtüsü teklifimizi Meclis'e sunduk. Şimdi kimlerin kadınların haklarına samimiyetle sahip çıktığı bu süreçte görülecek. Kimlerin kadın haklarının istismarcısı olduğu kimlerin de kadınların haklarına samimiyetle sahip çıktığı bu süreçte bir kez daha belli olacaktır" dedi.

"KILIÇDAROĞLU KANDİL'İN METHİYELERİYLE YÜRÜYOR"

RECEP Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin gündemindeki cinsel istismar iddialarıyla ilgili de konuştu. Erdoğan, "Biz hiçbir zaman kız evladımızın fiziki ve ruhi olgunluğa erişmeden, hukuki olarak reşit hale gelmeden evlendirilmesini tasvip etmedik, tasvip etmiyoruz. Çocuk yaşta cinsel istismar ne İslami ne insani olarak asla kabul edilebilecek bir davranış değildir. Hukuki olarak reşit hala gelmeden evlendirilmesini tasvip etmedik, tasvip etmiyoruz. Zaten kendi aile hayatımızda da bunu bir örneği yoktur. Münferit bir hadise üzerinden milletimizin inançlarına saldıran, vakıf ve derneklerimize iftira atanlar ortaya koydukları vahim tabloyu gizlemeye çalışmaktadırlar. Çocukların sorunlarıyla ilgilenenlerin asıl üzerinde durmaları ve çözüm aramaları gereken mesele, evlatlarımızı tehdit eden sapkın akımlardır. Kandil'dekiler Sayın Kılıçdaroğlu'na methiyeler diziyor. Onların methiyesiyle yürüyorsun. Ankara'dan İstanbul'a onlarla beraber yürüdün. Sicil dosyalarınız elimizde. Kandil'e hesabını sordunuz mu? 10-15 yaşındaki kız çocuklarımızı kaçıranlar kimler?" ifadelerini kullandı.