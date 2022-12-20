Yunanistan’a böyle karşılık verildi! F-16’ların görüntüsü paylaşıldı

Türkiye'nin NATO görevini engellemeye çalışan Yunanistan, f-16 uçaklarına radar kilidi atmıştı. Savaş uçaklarımızın karşılık verdiği ve görevi başarı ile tamamladığı anlar paylaşıldı.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan'a ait uçaklar yine NATO uçuşunu hedef aldı!

Hava Kuvvetlerimizin muharip ve destek uçakları ile NATO'nun E3-A AWACS uçağı, Ege'nin uluslararası hava sahasında 24 saat önceden tüm müttefiklere bildirilen NATO'nun NEXUS ACE uçuşunu yaptı.

Yunanistan'a ait F-16 uçakları ise radar kilidi atarak NATO uçuşundaki uçaklarımızı önlemeye çalıştı. Dalaman ve Akhisar'dan kalkan F-16 uçaklarımız da gerekli karşılığı vererek NATO görevinin başarıyla tamamlanmasını sağladı."