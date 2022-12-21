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Haberler Gündem Başkan Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall'dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall'dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, onuruna resmi öğle yemeği verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı yapıldı. İkili ortak basın toplantısında önemli açıklamalrda bulundu.

21.12.2022, 16:57 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022, 17:07

Başkan Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall’dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Beştepe'de bir araya geldi. Erdoğan, Sall'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde karşıladı. Karşılamada tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar yer aldı. Başkan Erdoğan ve konuk Cumhurbaşkanı Sall iki ülkenin bayrakları önünde poz verdi.

İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Savunma sanayii ile terörle mücadeleyi görüştük.

Senegal ile ekonomik ilişkilerimiz gelişim eğilimini sürdürüyor. Senegal ile her alanda iş birliğimizi gerçekleştirmede önemli noktadayız. Ticari ilişkileri kazan kazan esasına göre yürüteceğiz, ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz.

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