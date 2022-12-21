Savunma Sanayii’nde yeni atılım dönemi

TÜRK savunma sanayii için büyük önem arz eden dev projelerin ele alındığı Savunma Sanayii İcra Komitesi, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda hava savunma füzelerinden insansız hava-kara-deniz araçlarına kadar çok sayıda konu masaya yatırıldı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada 25 farklı projeye ilişkin kararlar alındığı ifade edildi.

KIZILELMA VURGUSU YAPILDI

TÜRKİYE'NİN hava savunmasının güçlendirilmesi için Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar alındığı açıklandı. Bunun yanı sıra, Tayfun, Atmaca, TRLG-230, Karaok, Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri ile Akya torpidosu için muhtelif mühimmatın seri üretimine de karar verildi. Komitede ayrıca ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştiren Kızılelma'da gelinen son durum ile İHA'lara yeni kabiliyetler kazandırılması konusunun değerlendirildiği de kaydedildi. 2023'e sayılı günler kala yapılan toplantıda yeni yol haritası da belirlenmiş oldu.