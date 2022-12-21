Yunanistan rahat durmuyor

EGE'DE geçtiğimiz günlerde NATO uçuşunu taciz eden Yunanistan yine rahat durmadı. Pazartesi günü planlı NATO NEXUS ACE Ege görevi için oluşturulan Paket Kol'da, Türk Hava Kuvvetlerine ait 14 adet F-16, 1 adet HİK, 1 adet KC-135 tanker ve 1 adet CASA arama-kurtarma uçağı ve NATO'ya ait 1 adet E3-A AWACS uçağı, uçuş görevi gerçekleştirdi. Bu görev için 24 saat önceden Hava Görev Emri çekilerek bilgilendirme yapıldı. Paket Kol uçuşuna devam ederken, Yunanistan'a ait F-16'lar ise Türk uçaklarına radar kilidi atmak suretiyle taciz etti.

GÖREV TAMAMLANDI

Paket Kol'daki Türk uçakları görevini tamamlamak için uçuşa devam etti. Dalaman'dan ve Akhisar'dan kalkan F-16'lar ise önleme görevi yaparak Yunan uçaklarına karşılık verdi. Paket Kol uçuşundaki Türk uçakları da NATO NEXUS ACE görevini başarıyla tamamlayarak emniyetle üslerine döndü.